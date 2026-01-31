Santander perdió 5.000 millones en enero por decreto de emergencia

La suspensión del decreto de emergencia económica que afectaba el Impoconsumo fue celebrada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien advirtió que la medida había generado un fuerte impacto en los recursos destinados a la salud y los programas sociales del departamento.

“El decreto estaba generando un efecto directo sobre el recaudo. Nosotros le advertimos al Gobierno nacional que subir el Impoconsumo y llevarse esos recursos iba a afectar directamente los fondos de los departamentos. Si ese impacto se da, se comprometen recursos para la salud, programas de apoyo a los municipios como Placa Huella, PAE, y otras iniciativas que se financian con este impuesto”, aseguró Díaz Mateus.

Según el gobernador, solo en el mes de enero, la aplicación del decreto provocó una reducción de más de 5.000 millones de pesos en el recaudo del Impoconsumo, además de afectar las facturas de compra, que pasaron de 39.000 a 34.000, generando un golpe directo a los recursos del sector salud y al presupuesto del departamento.

Díaz Mateus destacó que la decisión del Gobierno Nacional de suspender el decreto no solo protege la sostenibilidad de los programas sociales, sino que también garantiza la atención en salud de los santandereanos, especialmente en los municipios más vulnerables. “Es fundamental que las decisiones económicas a nivel nacional consideren los impactos en los departamentos, porque cualquier afectación al Impoconsumo repercute directamente en los servicios y programas que llegan a la comunidad”, agregó.



El mandatario regional también aprovechó para hacer un llamado a la transparencia y planificación fiscal, instando a que las medidas tributarias se analicen cuidadosamente antes de aplicarlas, para evitar que afecten la recaudación local y los servicios básicos que dependen de estos recursos.

Con la caída del decreto, se reactivan en Santander los programas de alimentación escolar, mantenimiento de infraestructura en municipios y proyectos de inversión social.