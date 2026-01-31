En vivo
Santanderes  / Santander perdió 5.000 millones en enero por decreto de emergencia

Santander perdió 5.000 millones en enero por decreto de emergencia

El gobernador Juvenal Díaz celebró la suspensión del decreto de emergencia que evita que los recursos del Impoconsumo se vean reducidos, garantizando la atención en salud, PAE y programas municipales.

