Crimen de una mujer a manos de su pareja rompió racha de una semana sin homicidios en Medellín

Situaciones de violencia intrafamiliar siguen sacudiendo al Valle de Aburrá, pues luego del asesinato de un hombre a manos de un esposa en una finca del municipio de Copacabana, en las últimas horas se rompió la racha de siete días sin muertes violentas en la ciudad de Medellín con el crimen de una mujer de 39 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Honda de la comuna Manrique, en el nororiente de la ciudad, donde los vecinos alertaron a las autoridades por el hallazgo en un vivienda del cuerpo sin vida de la víctima identificada como Laura Camila Olaya y quien registraba una lesión por arma cortopunzante.

Tras el arribo de la policía a la zona, en el inmueble también se halló un cuchillo con el que un hombre de 36 años de edad, pareja sentimental de Olaya, atentó contra su vida.

Blu Radio. Cuchillo //Foto: AFP

Esto se conoció ya que, según el reporte oficial, el hombre se presentó voluntariamente ante las autoridades relatando que la agresión se derivó de una discusión que habían sostenido horas antes.



Tras su declaración, el confeso agresor fue capturado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General en la capital antioqueña donde en las próximas horas iniciará su proceso de judicialización.

Con este caso ya son 26 los homicidios registrados en lo corrido del año en la ciudad, la misma cifra que se reportaba para el mismo periodo de 2025. Del total de hechos durante 2026 cuatro corresponden a mujeres.