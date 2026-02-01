En vivo
Crimen de una mujer a manos de su pareja rompió racha de una semana sin homicidios en Medellín

Crimen de una mujer a manos de su pareja rompió racha de una semana sin homicidios en Medellín

El hombre se entregó a las autoridades y confesó su responsabilidad sobre los hechos ocurridos en medio de una discusión.

