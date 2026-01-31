Resultados de Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

En la noche del sábado 31 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2612 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia.



Resultados del Baloto hoy, sábado 31 de enero de 2026: Sorteo 2612

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $19.600 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:

Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $14.300 millones de pesos. Los números ganadores fueron:

Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

Es importante recordar que Baloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedad, donde el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una Super Balota con números del 1 al 16. Actualmente, este sorteo es operado por el consorcio Operador Nacional de Juegos (ONJ), el cual garantiza la transparencia y el aporte a la salud de los colombianos a través de las transferencias legales derivadas de la operación.

Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 25.000 puntos de venta de la red de servicios Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de las plataformas digitales oficiales.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2604 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 2 de febrero de 2026.



Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.