El 90% de mujeres en Colombia dedican el doble de tiempo a tareas del hogar frente a hombres: Dane

Entre octubre del 2024 y marzo del 2025 las mujeres fueron a quienes menos se les remuneró su trabajo, obteniendo un porcentaje del 34,4% a comparación de los hombres, quienes registran un porcentaje del 55,6%, lo que refleja que en Colombia se evidencia una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.

Por el contrario, los hombres trabajaron 9 horas y 9 minutos, mientras que las mujeres se ubican en un promedio de 7 horas y 44 minutos.

Sin embargo, la brecha en la distribución de responsabilidades es significativa. Las mujeres dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 12 minutos. Una de las labores más características en Colombia son las tareas domésticas. Según los datos más recientes, el 90% de las mujeres realizan labores domésticas y de cuidado, frente al 65,5% de los hombres.

Por primera vez, en esta encuesta se muestra la desegregación de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía. En estas zonas, las mujeres registran los mayores tiempos promedio diarios, con 9 horas y 47 minutos y 9 horas y 7 minutos.



Basándose en el trabajo no remunerado, el suministro de alimentos es la actividad con mayor participación femenina, con un 78,7%, seguido de la limpieza y mantenimiento con un 70% y el mantenimiento de vestuario con un 37,8%.

En contraste, los hombres participan en menor medida en estas tareas, con un 34,9% en el suministro de alimentos, 39,9% en labores de mantenimiento y limpieza y 11% en tareas relacionadas con vestuario.

La situación es aún más crítica para las mujeres migrantes, que dedican en promedio 8 horas y 45 minutos al trabajo remunerado, una hora más que las mujeres nacidas en el país.

A pesar de esto, solo el 37,9% de las mujeres migrantes participan en actividades de trabajo remunerado, frente al 59,3% de los hombres migrantes.

Por primera vez, fue integrada esta población, y para este informe se registró que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, alrededor de 1,8 millones de personas nacidas fuera de Colombia hacen parte de esta población encuestada.