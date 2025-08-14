Mujeres con negocio venden menos que los hombres por culpa del trabajo doméstico: Dane

Un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), junto a la Fundación WWB Colombia, encontró que las mujeres con negocio venden un 39,9 % menos que los hombres debido al trabajo doméstico (limpieza del hogar, preparación de alimentos, cuidado de niños, ancianos o personas con discapacidad, entre otras).

Para entender esta problemática, el organismo explica que las emprendedoras dedican, en promedio, 5 horas más al trabajo del cuidado. En ese mismo tiempo, los hombres pueden invertir en sus negocios, lo que significaría que, por cada 100 pesos vendidos por ellos, ellas generan alrededor de 60 pesos.

Desde el Dane explican que la desigualdad en este aspecto se ve reflejado también en mayores tasas de pobreza, pues las mujeres con negocio tienen una incidencia de pobreza del 31,8 %, que podría aumentar al 35,2 % si son cabezas de hogar.

“El trabajo de cuidado no remunerado es una barrera estructural, casi invisible pero inmensamente poderosa, que limita, de manera desproporcionada y sistemática, el desempeño, la rentabilidad y el potencial de crecimiento de los micronegocios liderados por mujeres”, dijo el subdirector general (e) del Dane, César Mauricio López.

Cabe recordar que en Colombia los micronegocios (unidad que emplea a un máximo de nueve personas, incluyendo al propietario) son un pilar fundamental de la economía. Para 2024, 5.2 millones de personas eran dueñas de este tipo de comercios (3.4 millones eran de hombres y 1.8 millones eran de mujeres), aportando alrededor de un tercio del empleo total en el país.

Emprendedoras dedican, en promedio, 5 horas más al trabajo del cuidado Foto: Dane

Entre tanto, la presidenta de la Fundación WWB Colombia, Daniela Konietzko, aseguró que las políticas no solo deben ir dirigidas a impulsar el emprendimiento, sino que se debe crear entornos donde las mujeres puedan dedicar el tiempo a hacer crecer sus negocios sin que la carga del cuidado recaiga directamente sobre ellas.

Publicidad

“Los micronegocios son la columna vertebral de nuestra economía y una vía fundamental para superar la pobreza de millones de colombianos y colombianas. Este es un llamado a gobiernos, sector privado y sociedad civil a trabajar juntos en soluciones que tengan un enfoque interseccional y territorial”, dijo Konietzko.

