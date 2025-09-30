En vivo
Sigue cayendo el desempleo, pero hay menos empleos nuevos

El desempleo en Colombia pasó de 9.7% a 8.6% para el mes de agosto.

Desempleo. Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá
Desempleo.
Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

El desempleo en Colombia volvió a caer y pasó de 9.7% en agosto de 2024 a 8.6% en agosto de 2025. Una reducción que continúa la racha de buenos datos del mercado laboral. Sin embargo, la generación de nuevos puestos de trabajo fue menos dinámica que en los meses anteriores.

En el último año se crearon 393.000 empleos, los sectores con mayor número de nuevas plazas fueron la industria manufacturera, la construcción y el transporte y almacenamiento. En contraste, se destruyeron 238.000 empleos en el sector de agricultura y 165.000 empleos en comercio y reparación de vehículos.

A la reducción de nuevas plazas se sumó la salida de 422.000 personas del mercado laboral, que entraron a hacer parte de la población fuera de la fuerza laboral del país. Más de la mitad se dedicaron a oficios del hogar.

Colombia tiene en la actualidad 2.2 millones de desempleados.

Según el Dane, la reducción del desempleo en las 13 principales ciudades del país fue más intensa que en el total general. El desempleo urbano llegó al 7,8%.

