Administradores de conjuntos trabajarían menos: herramienta les ayudaría con su trabajo

En Colombia, los conjuntos residenciales enfrentan transformaciones importantes, especialmente en temas tecnológicos. Cada vez es más común la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en la gestión administrativa, lo que ha generado cambios en la manera como se organizan, comunican y resuelven procesos internos.

La plataforma ComunidadFeliz, especializada en la administración de propiedades, ha señalado que la adopción de tecnologías de IA ha permitido reducir hasta en un 20 % los tiempos operativos y aumentar la satisfacción de los residentes, quienes son los principales beneficiados de la efectividad de estas herramientas.



¿Cómo beneficia la Inteligencia Artificial a los conjuntos?

Los usos de la IA son diversos y buscan responder a las necesidades específicas de la vida en comunidad. Actualmente existen servicios capaces de redactar comunicados completos a partir de frases simples, herramientas que registran automáticamente los egresos desde facturas escaneadas, asistentes virtuales que responden preguntas frecuentes y módulos que generan reportes financieros detallados con mayor rapidez y precisión.

En varios conjuntos de Colombia, estas estrategias ya hacen parte del día a día. Un ejemplo claro es la automatización de la comunicación. Si un residente reporta un daño, el sistema redacta un comunicado y lo envía rápidamente a los vecinos, lo que permite ahorrar más de 300 horas mensuales en tareas de comunicación interna.

IA como aliada de los administradores de conjuntos

La presencia de la Inteligencia Artificial ha despertado dudas sobre si estas tecnologías podrían reemplazar a los administradores. Sin embargo, la experiencia ha demostrado lo contrario. Más que sustituirlos, la IA se convierte en una aliada que libera tiempo para que los administradores se concentren en asuntos de mayor importancia para la comunidad.

Gracias a estas herramientas, los administradores pueden dedicar más esfuerzos a la convivencia, la resolución de conflictos, el manejo transparente de los recursos y la planeación de proyectos comunitarios.

Expertos destacan que la implementación de asistentes virtuales, sistemas contables y plataformas de comunicación fortalece la labor de quienes están al frente de la administración, brindándoles herramientas para anticipar necesidades y mejorar la relación con los residentes.

Este avance también redefine el perfil profesional de los administradores. Lo que antes era un rol principalmente operativo ahora se transforma en un papel estratégico, en el que se toman decisiones con base en información en tiempo real y se fortalece la gestión integral de los conjuntos residenciales.