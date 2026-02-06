En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / CNE se defiende ante señalamientos de Cepeda: "se está actuando en derecho"

CNE se defiende ante señalamientos de Cepeda: "se está actuando en derecho"

El candidato Iván Cepeda aseguró que eliminar al CNE es un bien que se le debe hacer al país, sin embargo, el director del CNE destacó que "este es un organismo que ejerce una función importantísima como máxima autoridad de la organización electoral".

Publicidad

Publicidad

Publicidad