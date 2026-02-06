CNE se defiende ante señalamientos de Cepeda: "se está actuando en derecho"

En medio de toda la polémica en torno a las recientes decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral frente al Pacto Histórico, el director de vigilancia e inspección electoral del CNE, José Parra, aseguró que este organismo está cumpliendo "con las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas".

Si bien el candidato Iván Cepeda anunció que interpondrá una demanda por prevaricato en contra de los magistrados del CNE que lo inhabilitaron para participar en la consulta del llamado Frente por la Vida; el director Parra se mostró respetuoso y reconoció que cualquier persona puede ejercer las acciones que crea necesarias y pedir una revisión de las decisiones tomadas por los jueces si así lo considera, pero sostuvo que en todos los casos “el CNE está actuando en derecho”.

Recordó que eliminar el Consejo Nacional Electoral no es tan sencillo, pues en efecto se necesitaría una reforma.

"El Consejo Nacional Electoral es un organismo constitucional y son temas para los que, a través de una reforma constitucional o como sea, necesitaría hacerse el trámite correspondiente. ¿Qué es lo importante?, pues que el Consejo Nacional Electoral está ejerciendo funciones totalmente acordes a la Constitución, a la ley y pues las decisiones hay que adoptarlas", manifestó Parra.



El candidato Iván Cepeda aseguró que eliminar al CNE es un bien que se le debe hacer al país; sin embargo, el director Parra destacó que "este es un organismo que ejerce una función importantísima como máxima autoridad de la organización electoral".



Nuevo aplicativo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este viernes, en Barranquilla, la Plataforma de Postulación y Acreditación de actores electorales para los comicios de Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente de la República de 2026.

José Antonio Parra, director de vigilancia e inspección electoral del CNE, explicó que se trata de una herramienta tecnológica que por primera vez se implementa en Colombia, con el fin de fortalecer la vigilancia, la legitimidad y la transparencia del proceso democrático.

Entre las ventajas del aplicativo está la expedición de una credencial con código QR, que los testigos, observadores y auditores de sistemas acreditados deberán mostrar a la Fuerza Pública antes de ingresar al puesto de votación, y que permitirá la verificación y control de asistencia por parte de las agrupaciones políticas.