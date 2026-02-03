En vivo
Reportan hallazgo de un hombre desmembrado en área metropolitana de Barranquilla

Reportan hallazgo de un hombre desmembrado en área metropolitana de Barranquilla

El año anterior hubo dos personas desmembradas, uno hallado en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla, y otro reportado en el barrio Villa Rosa, de Malambo.

Arroyo El Salado, Las Moras, Soledad.png
Arroyo El Salado, en el municipio de Soledad.
Cortesía
Por: José Palma
|
Actualizado: 3 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

