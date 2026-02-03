Reportan hallazgo de un hombre desmembrado en área metropolitana de Barranquilla

Las alarmas siguen encendidas en Barranquilla por la ola de violencia que en esta ocasión reportó el desmembramiento de un hombre, cuyo cuerpo fue abandonado envuelto en sábanas a la orilla del arroyo llamado El Salado, en inmediaciones al barrio Las Moras del municipio de Soledad.

El macabro hallazgo fue reportado por la comunidad en horas de la mañana de este martes 03 de febrero, mientras que tiempo después la cabeza de esta persona fue vista en otro punto de este mismo barrio, también en un basurero y envuelta en sábanas.

El caso fue asumido por la Seccional Vida de la Sijín de Barranquilla, los cuales tienen un operativo de búsqueda para ubicar tanto a los responsables como a las extremidades superiores que aún no han sido halladas.

Mientras tanto, se avanza en la identificación de esta víctima fatal, pues recordemos que el año anterior se registró el desmembramiento de dos personas, uno hallado en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla, y otro reportado en noviembre de 2025 en el barrio Villa Rosa, de Malambo.



Otro caso

Conductores que transitaban por la vía que conecta al corregimiento de Caracolí, en Malambo, con el municipio de Galapa fueron los encargados de reportar a las autoridades el hallazgo de una mujer sin vida al costado de esta carretera.



La víctima vestida de jean y camiseta azul fue encontrada muy cerca a la empresa Promigas, y según conoció Blu Radio, la principal hipótesis alrededor de su muerte en estos momentos es el de un accidente de tránsito. Las autoridades creen que el vehículo involucrado aprovechó la soledad del sector para darse a la huida.

Mientras es encontrado el responsable de su muerte, el cuerpo de la mujer fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y llevado hacia Medicina Legal, donde continuarán las labores para su identificación.