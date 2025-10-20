Ola de violencia tiene con escasez de bóvedas al cementerio de Andes, Antioquia

En el municipio de Andes hay zozobra por el aumento sostenido de los homicidios durante los últimos meses, que ya posicionan este 2025 como uno de los más violentos en toda la historia de esta localidad del Suroeste de Antioquia.

Cifras oficiales indican que 57 personas han sido asesinadas hasta la fecha desde el 1 de enero, lo que representa un aumento de un 400 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

La Iglesia Católica en ese municipio alzó la voz y pidió un cese a las actividades armadas que afectan a toda la comunidad. Al respecto, el presbítero Norberto Gallego Marín, vicario general de la diócesis de Jericó y párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes.

"Como sociedad andina, tenemos una gran preocupación por la situación que se ha desbordado en homicidios, situación que nos preocupa profundamente, y que hacemos un llamado al respeto a la vida, un llamado a la paz, a la concordia", advirtió Gallego.



Por otro lado, el sacerdote reveló que las bóvedas no están alcanzando en el cementerio municipal, no solo por la alta cifra de crímenes, sino también por demoras en traslados de restos de fallecidos a osarios.

"Por favor, los familiares de duelos que hayan allí en el cementerio, iniciar el proceso de traslado de los restos de las bóvedas a los osarios, porque ciertamente estamos registrando una escasez de bóvedas", admitió.

Según la información oficial de las autoridades locales, en Andes delinquen fuertemente el Clan del Golfo y desde el siglo pasado no se reportaban al menos 50 homicidios en el municipio en un solo año.