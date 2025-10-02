Crítica situación de orden público en Andes, Antioquia: van 51 homicidios este año

La grave crisis de seguridad que afronta el departamento de Antioquia no solo ha golpeado a municipios del Norte y Nordeste, sino que ha tenido especial repercusión en Andes donde las autoridades se mantienen alertas debido a los homicidios que han desbordado las capacidades de la Alcaldía y la Policía.

Según el reporte más reciente en Andes fueron asesinados Juan Pablo Zapata Caro de 19 años y Juan José Galeano Araque de 17 años, jóvenes que se encontraba en una finca del corregimiento San José cuando fueron abordados por hombres vestidos de negro que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo.

Algunos testigos aseguran que los homicidas primero asesinaron a Zapata y luego se llevaron a Galeano que minutos después apareció sin vida a escasos metros del lugar donde fue secuestrado. Las versiones preliminares indican que el crimen estaría relacionado a un ajuste de cuentas.

A pesar de que las autoridades correspondientes investigan estas últimas muertes, la preocupación radica en que ya son 51 personas asesinadas en este municipio del Suroeste antioqueño, una cifra que ha encendido las alertas de organizaciones sociales que denuncian la presencia en la zona del Clan del Golfo y La Terraza.



Sobre los hechos más recientes hay que mencionar que el asesinato de los dos jóvenes se deben sumar a otros tres homicidios que se reportaron en Andes en menos de una semana. En uno de los hechos dos mineros fueron ultimados por hombres armados que preguntaron por ellos antes de dispararles.