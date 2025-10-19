Cooperativa de Caficultores de Andes podría revivir: pasó de liquidación a reestructuración

Aunque en la Federación Nacional de Cafeteros siguen celebrando el récord de recolección de café que lograron durante el 2025, ya piensan en lo que será el 2026 y en lo que ha asegurado su gerente Germán Bahamón, será una temporada con menos café recolectado debido a condiciones climáticas y condiciones específicas de los cafetales en diferentes partes del país.

La disminución inminente en las cosechas han hecho que la Federación Nacional de Cafeteros comience a generar alianzas para traer de fortalecer la producción de café y que los impactos negativos no afecten drásticamente a los caficultores. Una de las estrategias se implementará en el municipio de Bello donde se beneficiarán los productores en seis veredas, como lo explicó Sara Cabrera, directora técnica de Desarrollo Rural.

"Con el mejoramiento de la producción, si no con la entrega de insumos y herramientas, además de asistencia técnica que fortalezcan a las familias caficultoras y hagan mejorar su calidad de vida", aseguró.

Café Foto: AFP

Pero no es la única noticia positiva que llega al departamento de Antioquia, ya que recientemente desde la Federación Nacional de Cafeteros confirmó que la Cooperativa de Caficultores de Andes, que fuera en su momento una de las más grande del país, pasó del proceso de liquidación a reestructuración, es decir, podría revivir en el Suroeste antioqueño.



El director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Álvaro Jaramillo, mencionó que el servicio de la cooperativa podría regresar para miles de asociados en el municipio de Andes que es uno de los ejes caficultores del departamento.

"También viene un alivio muy importante para apoyar la cooperativa de caficultores de Andes que está en liquidación, poder regresar la cooperativa de caficultores de Andes en liquidación para volver a una intervención para la reestructuración", confirmó.

Por ahora y a la espera de que avancen los procesos en el Suroeste antioqueño para revivir la Cooperativa de Caficultores y así incrementar los 50.000 empleos que genera el café en época de cosecha en Antioquia.