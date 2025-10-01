En vivo
Bonanza cafetera: exportaciones de café llegan a cifra récord en dólares

En los últimos doce meses, las exportaciones de café de Colombia superaron los 5.400 millones de dólares, según la Federación Nacional de Cafeteros.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Colombia logra su mejor registro en ingresos por exportaciones de café, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros.

"En el Día Internacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros celebra un logro histórico para el país: las exportaciones de café de Colombia en los últimos doce meses superaron los 5.400 millones de dólares, la cifra más alta jamás alcanzada en nuestra historia cafetera", dijo la entidad en un comunicado.

La cifra se conoce justo en la celebración del Día Mundial del Café, y desde la Federación están invitando a los colombianos a consumir el producto insignia del país.

“Hoy es el día para tomarnos ese café pendiente y celebrar juntos. En cada taza de café colombiano hay esperanza, unión y orgullo. Hoy, Colombia y el mundo saben a café”, afirmó el gerente general de la FNC, Germán Bahamón.

El grano colombiano continúa consolidando su prestigio en el mercado internacional. Estados Unidos se mantiene como el principal destino con el 38 % de las compras, seguido por Alemania y Canadá con un 8 % cada uno, Bélgica con un 7 %, Japón con un 5 %, Corea del Sur con un 4 % y China con un 3 %. También destacan España, Países Bajos, Australia, México, Reino Unido e Italia con el 2 % cada uno, además de más de 120 países que hoy disfrutan la calidad y el sabor inigualable del café de Colombia.

