Producción de café caerá al cierre de este año tras cosecha récord: Fedecafé

La producción de café de Colombia llegó a 14.7 millones de sacos en los últimos doce meses luego de que, en agosto, se lograran 1.2 millones de sacos, 19 % por encima del registro del año anterior.

Los resultados muestran continuidad en un año donde la cosecha cafetera está alcanzando cifras récord y donde el café ha sido protagonista en la reactivación de la economía colombiana.

“A medida que se acerca el cierre del año cafetero, la dinámica positiva de producción y exportaciones confirma la fortaleza del sistema cafetero colombiano. Sin embargo, es necesario advertir que tendremos un declive en la producción nacional en el trimestre de (Oct-Dic) de 2025. El pronóstico de cosecha estima un impacto de 1 millón de sacos menos, en comparación al 2024”, dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Café / Exportaciones / Caficultores AFP

Bahamón también pidió a las autoridades monitorear el ingreso de café extranjero al país, debido a las distorsiones de mercado que han creado los aranceles de los Estados Unidos.

Hoy el café colombiano tiene una tarifa de ingreso al mercado estadounidense del 10 % que contrasta con las tarifas de 50 % ,que paga Brasil desde que Estados Unidos inició represalias por el juicio en contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Para Bahamón, los aranceles hoy “son un incentivo para una nociva dinámica de importaciones, lo cual plantea la necesidad de revisar un marco para proteger la competitividad del café de Colombia”.

Las importaciones de café crecieron 181 % solo en agosto y llegaron a los 146.000 sacos de café.