Llega actualización a la página de Shein que muchos pedían en Colombia

Cada vez son más las personas que deciden comprar por internet. Vía redes sociales, los usuarios eligen que quieren y, por paginas de compra como Shein, Temu, Amazon y más, piden sus artículos personales, para el hogar, el trabajo, entre otros; la variedad es cada vez más y son muchas las opciones.

Recientemente, el mercado ha visto un creciente interés en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el café, su preparación y su exposición, lo cual eleva la experiencia de consumo. Esta tendencia está impulsando una nueva era de accesorios y tecnología diseñados para el aficionado al café.

Este comportamiento ha llevado a que empresas minoristas globales, tradicionalmente enfocadas en otros sectores como la moda, comiencen a expandir su oferta para incluirse en el estilo de vida de los colombianos.

En términos sencillos, ahora los usuarios podrán encontrar más variedad en cuento a artículos para preparar este tipo de bebidas, desde cafeteras y jarras hasta espumadores, batidores y mezcladores, elementos que antes eran más comunes en tiendas especializadas y que ahora están a un clic.

Preparación de café Foto: Shein

Y es que desde Shein anunciaron la personalización de su famosa pestaña: Café & té. Esto significa un catálogo más amplio donde se podrá encontrar una gama de artículos que buscan dar un “toque más sofisticado” a la preparación casera.

El objetivo es ofrecer las herramientas necesarias para que cualquier persona pueda transformar la preparación de su café en una experiencia única, de acuerdo con sus necesidades y estilo.

Más allá de los implementos para el hogar, uno de los avances más notables se encuentra en la tecnología aplicada a la portabilidad del café. Entendiendo que el ritmo de vida de muchos exige soluciones prácticas, la página ofrece productos que fusionan tecnología con la necesidad de llevar la bebida a cualquier lugar.

En ese sentido, algo que llama la atención son las tazas de café a prueba de derrames que integran un batidor interno, una solución ingeniosa para evitar que los granos o el sedimento se asienten en el fondo del líquido.

Para los más exigentes con la temperatura, ya existen tazas con agitador automático y termómetro incorporado, permitiendo al usuario conocer la temperatura exacta de su bebida antes de cada sorbo.

Asimismo, para quienes necesitan mantener su bebida caliente durante largos períodos, han surgido los termos capaces de conservar la temperatura por más de 48 horas, un avance que muchos pedían.