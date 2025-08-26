Exportaciones de café alcanzaron los 5.400 millones de dólares en un año

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, mostró cifras del mercado de ese producto que, asegura, pasa por muy buen momento. Por exportación fueron 5.400 millones de dólares en un año, dato que -afirmó- fue reconocido por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, como el aporte más importante a las exportaciones de parte de un commoditie, después del petróleo.

“Este renglón económico ha venido colaborando con la reactivación de la economía colombiana (…) Al último mes, contando los últimos 12 meses, tenemos 14.6 millones de sacos, es la mejor producción desde 1992”, afirmó Bahamón, al precisar que al valor de cosecha son 21.9 billones de pesos que han generado los 23 departamentos y 608 municipios



Acuerdo con MinAgricultura

Frente a la reunión con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la definió como “muy buena” y recordó que la funcionaria ha venido acompañando la definición de la política cafetera y las acciones para lograr más competitividad con una caficultura amigable con el medio ambiente.

Uno de los anuncios respecto al encuentro es el desarrollo de una marca de cafés para las zonas de conflicto en Colombia. Desde el gremio buscarán “promocionar marcas de productores que han decidido dejar los cultivos ilícitos en zonas como el Cañón del Micay y el Catatumbo, han sembrado café y van a tener un acompañamiento de la federación en su comercialización, para que tenga mejor valor”.

Polémica con Petro

Contrario a ese ambiente de cordialidad que describió Bahamón, tras la reunión con la ministra, el presidente Gustavo Petro ha dejado claras sus animadversiones con la actual junta directiva de la FNC. Sin embargo, el líder gremial evitó ahondar en las controversias con el mandatario, quien reiteró el lunes que tiene grandes diferencias con el gremio. Para responderle, se limitó a recordar una frase bíblica.

"La respuesta nuestra no es con controversias, es con resultados", comentó, en contraste a los señalamientos de Petro de tener altos salarios y cuotas de representación diplomática en el exterior.

"Los árboles se reconocen por sus frutos nos decía Jesús de Nazareth y los frutos del café colombiano están a la vista, es el producto que está generando récord de exportación en términos de valor y repunte en términos de producción que no se veía desde 1992 y todas las empresas del gremio generaron récord de esta y récord de utilidades”, manifestó Bahamón.

Acompañamiento internacional

El gerente de la federación estuvo acompañado de Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), quien celebró los resultados del país en cuanto a producción y comercialización del grano.

Al ser consultada sobre los aranceles de Estados Unidos a varios países, entre ellos a su natal Brasil, pidió tomarlo con paciencia, porque hacen muy poco que entraron en vigencia, además de preservar una relación cordial con un grande aliado comercial.

“Tenemos que entender los principios del proceso y buscar maneras de argumentar con ellos en el diálogo. Estados Unidos ha decidido ir por una negociación bilateral, país a país, casi que hacer un análisis estratégicos antes de las reuniones para buscar negociar. Estamos todos intentando entender, pero lo principal es tener mucha calma”, señaló.

Su mensaje fue claro que indiferentemente de las decisiones de EE. UU., la soberanía nacional no está en cuestión, pero instó a no olvidar que se trata de un gran cliente al ser el consumidor de café más grande del mundo.