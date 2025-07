Compró unos AirPods por Temu y lo que llegó lo dejó sin palabras: "Funcionan de adorno"

Las compras por internet no siempre salen como se espera. Una vez más, la plataforma china Temu se convirtió en tendencia por un insólito caso que ha causado revuelo en redes sociales: un joven ordenó unos supuestos AirPods de Apple y terminó recibiendo un producto que ha sido calificado como “de adorno”.

El caso fue expuesto por el usuario de TikTok @yfvse, quien compartió la experiencia con sus seguidores y rápidamente se volvió viral. En el video, que ya supera las 900.000 reproducciones y acumula más de 16.000 ‘me gusta’, el joven muestra el empaque de su compra: supuestamente, se trataba de unos “Apple AirPods (3ra generación)”, que incluso aparecían con un descuento del 23 % en la aplicación.

“Ordené unos audífonos en Temu, pero no me van a creer lo que me mandaron”, comenta en la grabación. Al abrir el paquete, la sorpresa fue mayúscula: los audífonos eran notablemente más grandes de lo habitual y no coincidían en absoluto con el producto original de Apple.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros expresaron preocupación. “Definitivamente Temu es para personas lectoras”, “Ay no me metan miedo, justo ayer pedí unos”, “Bueno, ya podemos decir que no solo estafan con cosas en miniatura”, “Funcionan de adorno”, fueron algunos de los comentarios destacados.

¿Qué hacer si llega un producto equivocado en Temu?

Para quienes atraviesen una situación similar, Temu ofrece un proceso de devolución gratuito (en la primera solicitud por pedido) dentro de los 90 días posteriores a la compra. Estos son los pasos básicos para solicitar un reembolso: