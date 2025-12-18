Geely, dueños de Volvo, inaugura centro de pruebas con simulación de climas extremos, choques y más

La llegada de autos electrificados, conectados y con funciones inteligentes ha obligado a los fabricantes a evaluar riesgos asociados a software, baterías, datos y condiciones ambientales extremas.

En ese marco, Geely Auto Group anunció la entrada en operación de una nueva infraestructura dedicada exclusivamente a pruebas de seguridad automotriz.

La compañía informó que este complejo busca concentrar en un solo espacio evaluaciones técnicas que respondan a los desafíos actuales y futuros del sector.

El denominado Centro de Seguridad de Geely cuenta con una superficie construida de 45.000 metros cuadrados y requirió una inversión inicial superior a los 2.000 millones de yuanes renminbi (RMB).



De acuerdo con el grupo, la instalación fue concebida para acelerar el desarrollo de tecnologías de seguridad y elevar los estándares de prueba a nivel internacional.

El centro permite realizar pruebas de choque a alta velocidad, ensayos de protección a peatones, simulaciones de seguridad activa y evaluaciones específicas para baterías y sistemas de nuevas energías.

También incorpora análisis relacionados con salud y bienestar, así como pruebas asociadas al impacto ambiental.

Uno de los ejes del complejo es la validación de tecnologías vinculadas a los vehículos inteligentes. Geely señaló que el centro fue diseñado para respaldar su enfoque de “seguridad integral”, que incluye no solo la protección física de ocupantes y terceros, sino también la seguridad digital de los vehículos.

En ese apartado, la instalación incorpora capacidades de pruebas de ciberseguridad certificadas por el CNAS.

Estas evaluaciones abarcan múltiples vectores de ataque y análisis de chips, firmware, transmisión y encriptación de datos, actualizaciones remotas OTA, sensores vehiculares y controladores electrónicos.



Récords Guinness del Geely Safety Centre

Según la información suministrada por el grupo automotor, el Centro de Seguridad también fue reconocido con cinco récords mundiales Guinness por la magnitud y variedad de sus instalaciones.

Entre ellos figura el laboratorio de seguridad automotriz más grande del mundo, con una superficie total de 81.930,745 metros cuadrados.

También se incluyen la pista de pruebas de choque bajo techo más larga, con 293,39 metros; el túnel de viento con simulación de nieve, lluvia y radiación solar más grande, con capacidad para generar vientos de hasta 250 km/h; la mayor zona de pruebas de choque de ángulo ajustable, con rangos entre 0° y 180°; y el mayor número de pruebas disponibles en un solo laboratorio de seguridad automotriz, con 27 tipos distintos.

Geely indicó que el centro integra prácticas globales de desarrollo de seguridad automotriz con sus capacidades internas de investigación y desarrollo, con el objetivo de superar los requisitos regulatorios vigentes en distintos mercados.

En la última década, el grupo ha invertido más de 250.000 millones de RMB en investigación y desarrollo, con la seguridad como una de sus prioridades estratégicas.

Durante la presentación del centro, Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group, afirmó: “La seguridad siempre ha sido la máxima prioridad de Geely Auto Group durante los últimos 30 años. Nuestro objetivo ha sido superar los estándares nacionales y regionales para establecer nuevas referencias de seguridad, beneficiando a toda la industria y a los consumidores a nivel global”.