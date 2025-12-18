ASOCEPIC emite recomendaciones de salud pública para fin de año e inicio de 2026

La Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) emitió un comunicado con orientaciones preventivas en salud pública para la temporada de fin de año de 2025 e inicio de 2026, periodo en el que se incrementa la movilidad, las reuniones familiares y los cambios en las rutinas de cuidado.

La entidad señaló que, durante estas fechas, se presenta un aumento recurrente de eventos prevenibles que generan presión sobre los servicios de urgencias, hospitalización y unidades de cuidados intensivos en el país.

Viajeros en aeropuerto. Foto: AFP.

Según ASOCEPIC, entre los principales eventos priorizados se encuentran las lesiones por pólvora, los siniestros viales, las quemaduras por líquidos calientes y las intoxicaciones por consumo de alcohol adulterado o sustancias asociadas a artefactos pirotécnicos.

A estos se suman las enfermedades transmitidas por alimentos, el incremento de infecciones respiratorias agudas y la persistencia de riesgos por dengue y otras arbovirosis, así como alertas vigentes por tosferina, mpox y la posible importación de casos de sarampión.



Paciente con cáncer, referencia. Foto: AFP.

El comunicado advierte que muchos de estos eventos afectan de manera especial a niños, personas mayores y población con enfermedades crónicas, y que su ocurrencia está relacionada con la relajación de medidas de autocuidado, la baja percepción de riesgo y la falta de supervisión, especialmente en el hogar y en espacios de alta concentración de personas. ASOCEPIC subraya que la mayoría de estos riesgos pueden reducirse mediante decisiones informadas y prácticas preventivas básicas.

En el documento también se incluyen recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, como evitar el uso de pólvora, reforzar la seguridad vial, adquirir alimentos y bebidas en establecimientos formales, mantener esquemas de vacunación al día y consultar oportunamente ante signos de alarma.

Publicidad

De igual forma, se hace un llamado a las EPS, IPS y autoridades territoriales para intensificar la vigilancia epidemiológica, garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y fortalecer las acciones de vacunación y comunicación del riesgo durante la temporada.