Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante Navidad y Fin de Año

Restan solo dos semanas para que se termine el 2025 y para las fiestas decembrinas miles de personas saldrán de Bogotá para compartir con amigos, familiares o allegados la llegada del Año Nuevo; por eso, se espera un fuerte flujo de tráfico durante los próximos días de entrada y salida de vehículos en la ciudad.
Ante esto, la Alcaldía dio a conocer cómo funcionará el pico y placa en Bogotá durante las últimas dos semanas del año, teniendo en cuenta los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero, al igual que las compras como el servicio del transporte público para el cierre de año.
Semana del 15 al 21 de diciembre
Semana del 22 al 28 de diciembre
29 al 31 de diciembre
Ni el 26 de diciembre ni el 2 de enero habrá pico y placa en la ciudad, esto pensando en las personas que saldrán de la ciudad para Navidad y Año Nuevo, por supuesto, en que no haya problemas en el tráfico ni en la salida y entrada de vehículos en Bogotá.
Galán explicó que Bogotá continúa con “muchísimas obras abiertas, muchas vías cerradas” y que, aunque algunas ya han sido entregadas, “todavía nos faltan muchas”. Según dijo, este panorama hace imposible suspender la restricción de forma general, pero sí permite alivios temporales.
Esta medida sí funcionará igual que siempre lo ha hecho, es decir, con horario doble: uno desde el mediodía hasta las 4:00 de la tarde, otra de las 4:00 hasta las 8:00 de la noche, de pares e impares, respectivamente