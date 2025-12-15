Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida durante Navidad y Fin de Año

Restan solo dos semanas para que se termine el 2025 y para las fiestas decembrinas miles de personas saldrán de Bogotá para compartir con amigos, familiares o allegados la llegada del Año Nuevo; por eso, se espera un fuerte flujo de tráfico durante los próximos días de entrada y salida de vehículos en la ciudad.

Ante esto, la Alcaldía dio a conocer cómo funcionará el pico y placa en Bogotá durante las últimas dos semanas del año, teniendo en cuenta los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero, al igual que las compras como el servicio del transporte público para el cierre de año.

Incumplir el pico y placa lo hace merecedor de sanciones por parte de las autoridades. Foto: Distrito

Así funcionará el pico y placa en Bogotá estas dos últimas semanas

Semana del 15 al 21 de diciembre



Lunes, 15 de diciembre : vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5.

: vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, 16 de diciembre: vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 17 de diciembre: vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5.

vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves, 18 de diciembre: vehículos con placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas terminadas 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 19 de diciembre : vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5.

: vehículos con placas 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado, 20 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo, 21 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 22 al 28 de diciembre



Lunes, 22 de diciembre: vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes, 23 de diciembre: vehículos con placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5.

vehículos con placas terminadas 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 24 de diciembre: vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves festivo, 25 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Viernes, 26 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa.

29 al 31 de diciembre



Lunes 29 de diciembre : vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30 de diciembre: vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa en Bogotá Foto: Twitter Secretaría de Movilidad

No habrá pico y placa en Bogotá estas fechas

Ni el 26 de diciembre ni el 2 de enero habrá pico y placa en la ciudad, esto pensando en las personas que saldrán de la ciudad para Navidad y Año Nuevo, por supuesto, en que no haya problemas en el tráfico ni en la salida y entrada de vehículos en Bogotá.

Galán explicó que Bogotá continúa con “muchísimas obras abiertas, muchas vías cerradas” y que, aunque algunas ya han sido entregadas, “todavía nos faltan muchas”. Según dijo, este panorama hace imposible suspender la restricción de forma general, pero sí permite alivios temporales.



¿Y el pico y placa regional?

Esta medida sí funcionará igual que siempre lo ha hecho, es decir, con horario doble: uno desde el mediodía hasta las 4:00 de la tarde, otra de las 4:00 hasta las 8:00 de la noche, de pares e impares, respectivamente