En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Secretaría de Salud alerta situación de quemados en diciembre: “Ninguna pólvora es inofensiva”

Secretaría de Salud alerta situación de quemados en diciembre: “Ninguna pólvora es inofensiva”

De acuerdo con Marcela Martínez, se han adelantado más de 140.000 acciones de prevención y promoción en barrios y sectores donde históricamente se concentran los casos de quemados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad