Secretaría de Salud alerta situación de quemados en diciembre: “Ninguna pólvora es inofensiva”

Bogotá entra en la recta más intensa de la temporada decembrina con un balance que da señales positivas, pero que mantiene las alertas encendidas. Con corte al 12 de diciembre, la capital registra 44 personas lesionadas por pólvora, lo que representa una disminución del 32,3 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 65 casos. Para las autoridades distritales, esta reducción está asociada a una estrategia anticipada de prevención, control y pedagogía desplegada en varias localidades.

Pese a la disminución, el panorama sigue siendo preocupante. Once de los lesionados son menores de edad y la mayoría de los casos se concentra en hombres adultos. Las manos, el rostro y los ojos continúan siendo las zonas más afectadas, mientras que las quemaduras de primer y segundo grado siguen liderando el tipo de lesiones atendidas. Todo esto ocurre justo cuando se aproximan fechas críticas como el inicio de las novenas y las celebraciones del 24 y 31 de diciembre.



Lesionados por pólvora en Bogotá: balance y alertas vigentes

En entrevista con Blu Radio este 13 de diciembre, la subdirectora de Acciones Colectivas de la Secretaría Distrital de Salud, Marcela Martínez, insistió en que no existe pólvora segura. Según explicó, la campaña de este año comenzó desde octubre y noviembre, con un trabajo articulado entre el sector salud y otras dependencias del Distrito. Fue enfática en el mensaje: “Ninguna pólvora es inofensiva. Ni siquiera las chispitas mariposa”.

De acuerdo con la funcionaria, se han adelantado más de 140.000 acciones de prevención y promoción en barrios y sectores donde históricamente se concentran los casos. Equipos pedagógicos, artistas y profesionales han llevado mensajes directos a la comunidad para reiterar que la pólvora no es un juego ni una forma segura de entretenimiento, especialmente en entornos familiares.

Quemados con pólvora

Pólvora, menores de edad y consumo de alcohol

Uno de los puntos más sensibles del balance es la afectación a niños y adolescentes. De los 44 casos reportados, 11 corresponden a menores de 18 años, una cifra que desde la Secretaría de Salud califican como inaceptable. En muchos de estos episodios, advierten las autoridades, hay adultos bajo los efectos del alcohol, lo que incrementa de manera significativa el riesgo.

El consumo de licor, sumado a la manipulación de pólvora, sigue siendo una de las combinaciones más peligrosas durante diciembre. Además de las quemaduras, en Bogotá ya se han registrado lesiones graves como laceraciones, daños oculares, amputaciones y afectaciones en cuello, pies y oídos. Cuando un menor resulta lesionado, se activa de inmediato un proceso de restablecimiento de derechos que involucra al ICBF y a otras entidades, debido a la gravedad de estos hechos.

Las autoridades recuerdan que los picos de casos suelen presentarse el 7 y 8 de diciembre, pero el riesgo se mantiene alto durante las novenas y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Aunque en Bogotá está prohibida la fabricación, venta y manipulación de pólvora sin permisos especiales, el Distrito insiste en que la prevención comienza en casa.

El mensaje final es claro: la reducción de casos es un avance importante, pero no suficiente. Cada persona lesionada sigue siendo una señal de alerta. La invitación es a celebrar estas fiestas con responsabilidad y sin pólvora, para evitar tragedias que se pueden prevenir.