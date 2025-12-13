Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Para miles de jugadores, este sorteo matutino forma parte de un ritual diario que mezcla tradición, expectativa y la ilusión de comenzar el día con un golpe de buena suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Mañana de hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el 4727 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4727

Dos últimas cifras: 27

Tres últimas cifras: 727

La quinta: 1

Modalidades y premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece varias modalidades de juego que se adaptan tanto a apostadores frecuentes como a jugadores ocasionales. Cada opción cuenta con premios atractivos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

multiplica la apuesta por 208. 3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

entrega 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Gracias a esta variedad, el sorteo se mantiene como una alternativa flexible, accesible y emocionante, con distintos niveles de riesgo y ganancia.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo en todo el territorio nacional.



No se juega domingos ni festivos, motivo por el cual muchos jugadores han convertido este horario en una cita fija al iniciar su jornada.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para cobrar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

En definitiva, el Dorado Mañana continúa destacándose como uno de los sorteos más representativos del país. Su amplia oferta de modalidades, la claridad en sus procesos y sus atractivos premios lo mantienen como una de las opciones preferidas por quienes buscan empezar el día con buena suerte.