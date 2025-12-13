Nobel de Paz fue arrestada de manera violenta: ¿Qué fue lo que paso?

La detención de Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, volvió a poner los reflectores internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Irán. La activista iraní fue arrestada de manera violenta durante una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi, un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de libertades civiles y la comunidad internacional.

El arresto ocurrió este viernes en medio del homenaje a Khosrow Alikordi, un reconocido abogado de derechos humanos que fue hallado muerto en su oficina en Teherán la semana pasada. Según informó la Fundación Narges, administrada por su familia desde París, fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a Mohammadi “de forma violenta” mientras se desarrollaba la ceremonia.

De acuerdo con la información difundida, la activista coreó consignas como “Viva Irán” y otros lemas críticos antes de ser detenida y golpeada. Junto a ella, también fueron arrestados varios activistas, entre ellos Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia y Abolfazl Abri. Posteriormente, familiares de otros participantes confirmaron nuevas detenciones relacionadas con el mismo acto.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a asistentes gritando consignas contra la República Islámica, lo que habría elevado la tensión durante el evento realizado en una mezquita de Mashad, en el noreste del país.



Versión oficial de las autoridades iraníes sobre el arresto

Las autoridades iraníes confirmaron la detención de la premio Nobel y de otros activistas, aunque ofrecieron una versión distinta de lo ocurrido. El gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, aseguró que el arresto fue “temporal” y se realizó por orden de la fiscalía debido a la expresión de consignas que, según él, violaban las normas establecidas para el acto.

Hoseini explicó que la presencia de los asistentes había sido coordinada previamente bajo el compromiso de mantener un ambiente tranquilo. Sin embargo, indicó que un grupo comenzó a corear lemas fuera de la mezquita, lo que llevó a la intervención de las autoridades “para evitar problemas mayores” y posibles enfrentamientos entre facciones opuestas.

Desde el Gobierno se insistió en que la detención buscaba proteger tanto a los asistentes como a los propios detenidos, una justificación que contrasta con las denuncias de uso de la fuerza hechas por la fundación de Mohammadi.



El historial de persecución contra la Nobel de la Paz 2023

Narges Mohammadi, de 53 años, se encontraba en libertad condicional y había denunciado recientemente que las autoridades iraníes le prohibieron de manera permanente salir del país. Además, aseguró que no le han expedido un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista salió de prisión hace un año por problemas médicos, pero su historial refleja una persecución constante: ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021. Pese a ello, ha continuado denunciando la aplicación de la pena de muerte, la represión política y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le otorgó el premio en 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Su reciente arresto refuerza las alertas sobre el riesgo que enfrentan quienes alzan la voz en el país.