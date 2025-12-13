En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Murió reconocido actor de 'La Máscara' a los 60 años en extrañas circunstancias

Murió reconocido actor de 'La Máscara' a los 60 años en extrañas circunstancias

El representante del actor confirmó su muerte en extrañas condiciones, señalando que el artista ya tenía proyectos para enero del 2026. Esto se sabe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad