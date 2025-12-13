Murió reconocido actor de 'La Máscara' a los 60 años en extrañas circunstancias

La industria del cine vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte del actor Peter Greene, recordado por sus intensas interpretaciones en icónicas películas de los años noventa como 'La Máscara' y 'Pulp Fiction'.

El artista fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York, en un caso que ha generado múltiples interrogantes y que aún está bajo investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, el cuerpo del actor fue encontrado en su residencia ubicada en Clinton Street hacia las 3:25 de la tarde del viernes. Personal médico que acudió al lugar confirmó su fallecimiento de inmediato.

Murió Peter Greene. Foto: Captura 'La Máscara'

Aunque la Policía descartó señales de violencia, por ahora no se ha revelado la causa oficial de la muerte, la cual será determinada por el médico forense en los próximos días.



La noticia comenzó a circular durante la madrugada y rápidamente causó conmoción entre seguidores del cine y colegas del actor. Su representante, Gregg Edwards, confirmó el deceso y aseguró que la situación resulta particularmente llamativa, ya que Greene se mantenía activo profesionalmente y tenía varios proyectos en agenda.

Incluso, estaba próximo a iniciar el rodaje de una película independiente titulada 'Mascots', un thriller en el que compartiría pantalla con Mickey Rourke y cuya producción estaba prevista para enero.



¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene tenía 60 años y había logrado consolidar una carrera sólida gracias a su particular presencia en pantalla, generalmente asociada a personajes oscuros, intensos y memorables.

Su papel como Dorian Tyrell, el principal antagonista de La Máscara (1994), donde actuó junto a Jim Carrey y Cameron Diaz, lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial. Ese mismo año también impactó al público con su interpretación de Zed, el perturbador guardia de seguridad en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino.

Peter Greene era el villano de 'La Máscara'. Foto: Captura película 'La Máscara'

Publicidad

Estas producciones marcaron un punto alto en su trayectoria y lo posicionaron como uno de los villanos más recordados del cine de esa década. A lo largo de los años, su filmografía incluyó títulos destacados como 'The Usual Suspects', 'Training Day', 'Blue Streak', 'Laws of Gravity' y 'Clean, Shaven', alternando entre el cine independiente y grandes producciones de Hollywood.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene tuvo una vida marcada por fuertes contrastes. Durante su adolescencia atravesó momentos difíciles: a los 15 años abandonó su hogar y vivió en las calles de Nueva York, donde cayó en el mundo de las drogas. En 1996, tras un intento de suicidio, decidió buscar ayuda y comenzó un proceso de rehabilitación que le permitió retomar su carrera y su vida personal.

Su representante lo recordó con palabras cargadas de emoción, destacando no solo su talento, sino también su lado humano. “Era un actor excepcional y una gran persona. Tenía un corazón enorme y una entrega total a su trabajo”, señaló Edwards, quien también reconoció que Greene era exigente y perfeccionista en los rodajes.