Jim Carrey, el otro actor de Hollywood que estaría pensando en su retiro

El actor Jim Carrey, que es recordado por películas como “la máscara”, “Ace Ventura” y “Sí señor, confesó en una entrevista que está considerando retirarse de la actuación, aunque aún podría hacer su última película. Durante la entrevista le preguntaron a Carrey si le gustaría ser el compañero musical de Dolly Parton, pero el actor aseguró que estaría pensando en decir “adiós” a su carrera profesional.

“Es encantador, pero estoy por retirarme. Probablemente", aseguró el actor. Aunque también afirmó que podría hacer una última película si él lo consideraba muy importante.

“Si los ángeles me traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso”, afirmó.

Durante la entrevista, Jim aseguró que quiere una vida más tranquila, sin presiones, y que ya ha hecho suficiente a los largo de su carrera.

“Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, puntualizó Carrey.

Vea la entrevista completa:

