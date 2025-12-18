Gobernación del Huila ofrece recompensas por fábricas y expendidos ilegales de pólvora

Debido al aumento de personas quemadas por la manipulación indebida de pólvora, la Gobernación del Huila ofrece entre 20 y hasta 30 millones de pesos a quienes entreguen información sobre fábricas y sitios de almacenamiento clandestino de juegos pirotécnicos.

Según el más reciente reporte entregado por las autoridades de salud, en lo que va corrido del mes de diciembre, 13 personas han resultado lesionadas con pólvora, de las cuales tres son menores de edad, quienes quedaron bajo supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Hasta la fecha llevamos un registro de 13 personas lesionadas por pólvora. Un punto negativo es que, para la misma fecha del año 2024, llevábamos seis quemados y este año, en el mismo periodo, llevamos 13; es decir, hemos tenido un aumento del cien por ciento. Es muy preocupante porque tenemos tres menores de edad y, aunque hemos hecho promoción y pedagogía, aún la gente no tiene conciencia sobre el mal uso de la pólvora”, expresó en Blu Radio el secretario de Salud del Huila, el médico César Germán Roa Trujillo.

Sobre las millonarias recompensas, el secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, anunció que esta medida se definió con el objetivo de tomar acciones urgentes en los lugares donde se esté comercializando y fabricando este tipo de juegos pirotécnicos de manera ilegal.



“Estamos hablando de una bolsa de entre 20 y 30 millones de pesos para quienes nos suministren información sobre los lugares donde se esté almacenando de manera clandestina, donde se esté produciendo y transportando pólvora que pueda afectar a personas que no estén involucradas”, dijo.

Los municipios del Huila con más casos de personas quemadas por pólvora, según el reporte epidemiológico, son Neiva, Pitalito y Oporapa. No obstante, las autoridades de salud insisten en evitar la manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, ante la cercanía de la celebración de la Nochebuena.