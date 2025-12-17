En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Caen integrantes de banda señalados de extorsión y secuestro en Huila y en otras regiones del país

Caen integrantes de banda señalados de extorsión y secuestro en Huila y en otras regiones del país

Las capturas se hicieron efectivas en las ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias. A las víctimas les exigían entre 150 a 500 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad