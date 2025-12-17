Caen integrantes de banda señalados de extorsión y secuestro en Huila y en otras regiones del país

A través de una orden judicial, unidades del Gaula Militar Huila y el CTI de la Fiscalía hicieron efectivas las capturas de dos personas que, presuntamente, lideraban una organización delincuencial denominada Los Innombrables, responsables de múltiples hechos de extorsión y secuestro en diferentes regiones del país.

Las diligencias judiciales se desarrollaron en las ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias, donde fueron capturados alias 'Alexis', cabecilla de la estructura criminal y una mujer que, al parecer, se encargaba de realizar llamadas extorsivas a las víctimas.

El mayor Anderson Castañeda, comandante del Gaula Militar en el Huila, dijo que los integrantes de la estructura ‘Los Innombrables’ utilizaban contactos en distintas ciudades para secuestrar a sus víctimas a través de la modalidad de falso servicio y luego se comunicaban con los familiares exigiéndoles altas sumas de dinero por su liberación.

“El resultado fue posible gracias a un sólido acervo probatorio que incluyó denuncias a nivel nacional, interceptaciones de comunicaciones. Durante el proceso investigativo se determinó que los integrantes de esta organización contactaban a los familiares de las víctimas desde la cárcel La Picota para exigirles altas sumas de dinero a cambio de su liberación. En uno de los casos documentados, los delincuentes exigieron 150 millones de pesos, utilizando plataformas digitales para recibir el dinero”, explicó el comandante del Gaula Militar.



De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta banda delincuencial extorsionaban y secuestraban en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Huila. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización.