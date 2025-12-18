Estos son los cerebros detrás del terror en Buenos Aires, Cauca: así planearon la toma violenta

La violenta toma criminal registrada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, no fue un hecho aislado ni improvisado. Detrás del ataque que estremeció al casco urbano y dejó dos policías muertos y al menos ocho más heridos, están dos perfiles ampliamente conocidos por la inteligencia militar: alias ‘Max Max’ explosivista principal de la estructura Jaime Martínez, e Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

Alias ‘Max Max’, cuyo nombre real aún no ha sido plenamente establecido, es señalado como el principal explosivista de la Estructura Jaime Martínez. Con cerca de ocho años en las filas armadas, su zona de influencia se extiende entre las veredas de Buenos Aires y Suárez, en Cauca, así como sectores del Valle del Cauca. Su rol ha sido clave en la planeación y ejecución de atentados de alto impacto, especialmente aquellos que involucran el uso de explosivos y ataques coordinados contra la Fuerza Pública.

Los reportes de inteligencia lo ubican como autor intelectual del secuestro del menor Lyan José Hortúa, ocurrido en mayo de 2025 en zona rural de Jamundí, y como responsable de asesinatos selectivos, extorsiones sistemáticas y reclutamiento forzado de menores en Cali, Jamundí y Dagua. Además, se le atribuye la coordinación de ataques con drones, cilindros bomba y ráfagas de fusil contra estaciones de Policía en el Valle del Cauca.

Su papel en la toma violenta de Buenos Aires fue determinante. Según la información conocida, ‘Max Max’ fue el encargado de adecuar con explosivos las volquetas utilizadas en el ataque que dejó víctimas mortales, heridos y graves daños materiales en el municipio caucano.



El segundo perfil clave es el de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’ de 39 años, oriundo de Caloto, Cauca. Su trayectoria criminal se remonta a 2009, cuando ingresó como guerrillero raso al frente 6 de las Farc. Desde entonces, escaló posiciones hasta convertirse en cabecilla principal del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción ligada a alias Iván Mordisco.

‘Marlon’ acumula múltiples órdenes de captura vigentes y es señalado como responsable de algunos de los ataques más sangrientos en Cauca y Valle del Cauca en la última década. Entre ellos figura el asesinato de cinco personas en 2019, incluida la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, así como carros bomba, atentados contra estaciones de Policía, bases militares y un plan pistola que ha dejado uniformados muertos.

Las autoridades lo ubican como el estratega militar y político detrás de la expansión violenta de la estructura Jaime Martínez y otras facciones, con capacidad de coordinación simultánea de ataques en Cali, Jamundí, Corinto, Popayán, Buenaventura y Buenos Aires. Su historial incluye el uso recurrente de explosivos, cilindros bomba, vehículos cargados con material bélico y ataques directos contra instalaciones del Estado.

Para las autoridades, la toma criminal de Buenos Aires es el resultado de la articulación entre el conocimiento técnico de alias ‘Max Max’ y el mando estratégico de ‘Marlon Arenas’, una dupla que refleja el alto nivel de organización y capacidad ofensiva que mantienen las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano. Ambos continúan siendo objetivos de alto valor, mientras avanzan las operaciones militares y judiciales para dar con su captura y frenar la escalada terrorista en la región.