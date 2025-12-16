En vivo
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque armado en Buenos Aires, Cauca: asesinaron a dos policías y saquearon un banco

Ataque armado en Buenos Aires, Cauca: asesinaron a dos policías y saquearon un banco

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que el municipio sigue incomunicado tras los ataques. Varios vehículos fueron pinchados en vías de acceso para impedir la llegada de refuerzos.

Defensoría del Pueblo alerta grave vulneración de derechos tras ataques armados en Buenos Aires, Cauca.
Defensoría del Pueblo alerta grave vulneración de derechos tras ataques armados en Buenos Aires, Cauca.
Captura de pantalla de videos.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

