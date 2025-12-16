Ataque armado en Buenos Aires, Cauca: asesinaron a dos policías y saquearon un banco

Dos policías muertos y graves afectaciones dejaron los atentados registrados en la mañana de este martes en Buenos Aires, Cauca, donde presuntos integrantes de disidencias armadas atacaron con cilindros cargados con explosivos el comando de la Policía Nacional, causando la destrucción parcial de su fachada, así como daños en la alcaldía municipal.

Una de las mayores afectaciones se registró en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia. En videos que fueron difundidos en redes sociales se ve cómo hombres fuertemente armados sustraen la caja fuerte del establecimiento bancario y hurtan una millonaria suma de dinero.

“Más de siete horas de hostigamiento armado, dos policías asesinados, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental”, dijo Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Ante estos hechos, desde la Defensoría del Pueblo alertaron sobre el riesgo al que se ven expuestas las comunidades negras de ese municipio, que se encuentran en medio de los ataques registrados contra la Fuerza Pública.

“Esta situación vulnera de manera grave y sistemática los Derechos Humanos y los Derechos Étnico-Territoriales de nuestra comunidad, en especial el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación, la permanencia, la autonomía y la protección del territorio ancestral.“, dice un documento que fue publicado por Iris Marín, defensora del Pueblo.

Otra de las afectaciones se registró en la Casa de Justicia del municipio, cuya fachada resultó averiada, mientras que varios vehículos fueron pinchados en vías de acceso para impedir la llegada de refuerzos.

La Defensoría del Pueblo se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se adopten las acciones pertinentes que permitan salvaguardar la integridad de las personas que aún permanecen confinadas en sus viviendas, tras esta jornada violenta.