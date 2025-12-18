Abatido disidente de la estructura Rodrigo Cadete en combates del Ejército en Caquetá

Las autoridades confirmaron que, en operaciones militares que se han venido desarrollando contra las disidencias de las Farc en Caquetá, un presunto disidente de la estructura Rodrigo Cadete, al servicio de alias Calarcá, fue abatido en combates con tropas de la Sexta División del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, en los enfrentamientos que se registraron en zona rural del municipio de Puerto Rico, contra integrantes de esa organización armada ilegal, fueron incautados seis fusiles, municiones, material de intendencia, computadores portátiles y hasta un dron modificado para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

“Hemos sostenido unos combates con la estructura de alias Calarcá, específicamente contra la estructura Rodrigo Cadete. Los combates se sostuvieron en la vereda Las Américas del municipio de Puerto Rico y, fruto de esos enfrentamientos, se logró la neutralización de un terrorista y también se incautó material de guerra: fusiles, una ametralladora M60, granadas, explosivos e información importante para la inteligencia militar”, confirmó el comandante de la Sexta División, brigadier general Luis Fernando Salgado.

Además, el brigadier general Salgado señaló que, en los combates, un cabecilla conocido con el alias de 'Darwin Núñez', al parecer, alcanzó a escapar gravemente herido entre la montaña, por quien se ofrece una recompensa de hasta 640 millones de pesos por su captura.



¿Quién es alias 'Darwin Núñez'?

Según el prontuario de alias Darwin Núñez, revelado por las autoridades, sería el responsable del homicidio del subintendente Ricardo Monroy y del secuestro de 78 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), en la vereda Los Pozos, del municipio de San Vicente del Caguán, quienes fueron atacados con explosivos mientras custodiaban las instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy.

A alias 'Darwin Núñez' también se le atribuye la activación de artefactos explosivos contra el esquema de seguridad del exgobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, en la vereda Palmeras del Arenoso, del municipio de Solano, hecho en el que fallecieron dos civiles y resultaron lesionados cinco uniformados de la Policía.