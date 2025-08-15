Economía colombiana creció 2,1% en segundo trimestre de 2025

La economía colombiana creció un 2.1% durante el segundo trimestre de 2025, según el informe más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Aunque el dato confirma la continuidad de la recuperación económica, se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, que proyectaban un crecimiento entre 2,1% y 2,5%.

El impulso principal provino de los sectores del comercio y la agricultura, además del crecimiento sostenido de las actividades artísticas y de entretenimiento.

"El comercio al por mayor y al por menor están creciendo, como por ejemplo el comercio de alimentos, de aparatos informáticos o elementos eléctricos", dijo la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Comercio en Cali. Foto: Diario Occidente.

Mientras tanto, el sector primario mostró avances marginales, y la construcción continuó en contracción.

El primer Gobierno colombiano de izquierda ha logrado en tres años reducir la inflación y el desempleo, pero el deterioro de las finanzas públicas por el elevado nivel de gasto ha incrementado el déficit fiscal y elevado el volumen de deuda pública.

El presidente Gustavo Petro, en su discurso de instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el pasado 20 de julio, sacó pecho con los resultados de su gestión en materia macroeconómica, pero el horizonte no parece tan diáfano a ojos de los mercados.

Según Petro, el 7 de agosto de 2022 recibió el país con una inflación del 13,8 %, en realidad estaba en el 10,8 %, y en estos tres años la ha bajado al 4,82 %, resultado que consideró "un éxito enorme", mientras que el desempleo cayó en junio pasado al 8,6 %, dos puntos menos que el 10,6 % que tenía cuando comenzó su Gobierno.

Eso en un contexto de crecimiento moderado de la economía colombiana, del 0,7 % en 2023, primer año completo del Gobierno de Petro, y del 1,7 % en 2024, impulsada por el consumo privado.