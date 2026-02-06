Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su cobertura nacional, miles de apostadores participan a diario desde distintas ciudades y municipios, atentos al resultado oficial de cada sorteo.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 6 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|5 febrero 2026
|8562 - 0
|Dorado Tarde
|4 febrero 2026
|3756 - 8
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con el número oficial, haciendo que el juego resulte aún más atractivo para los participantes.
El proceso de cobro es sencillo, seguro y transparente. Según las disposposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.