Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su cobertura nacional, miles de apostadores participan a diario desde distintas ciudades y municipios, atentos al resultado oficial de cada sorteo.



Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 6 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 5 febrero 2026 8562 - 0 Dorado Tarde 4 febrero 2026 3756 - 8 Dorado Tarde 3 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 2 febrero 2026 9366 - 1 Dorado Tarde 31 enero 2026 5734 - 2 Dorado Tarde 30 enero 2026 2941 - 1 Dorado Tarde 29 enero 2026 6338 - 6 Dorado Tarde 27 enero 2026 6825 - 4 Dorado Tarde 26 enero 2026 2832 - 5 Dorado Tarde 24 enero 2026 9548 - 6

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con el número oficial, haciendo que el juego resulte aún más atractivo para los participantes.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es sencillo, seguro y transparente. Según las disposposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el cobro, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.