Minneapolis: entre redadas masivas de ICE, negocios cerrados y clamor por justicia y paz

Minnesota enfrenta una de sus crisis sociales y políticas más profundas en la historia reciente, marcada por una tensión constante entre las autoridades locales y la administración federal.

María Isa Pérez Vega, representante a la Cámara por Minnesota, ha calificado las acciones de los agentes federales de ICE como "actos de terrorismo" que no solo afectan a la población indocumentada, sino que representan un ataque directo contra los derechos humanos de todos los ciudadanos.



Crisis humanitaria y denuncias de violencia federal

La situación en las calles de Minneapolis se describe como un escenario de "guerra civil", donde el miedo ha paralizado a las comunidades. Según Pérez Vega, la presencia federal liderada por figuras como Gregory Bovino ha resultado en la separación de familias y el robo de niños directamente de vehículos.

Estas denuncias se ven respaldadas por testimonios sobre la muerte de civiles como René Good y Alex Pretty, este último un enfermero de veteranos, cuyas muertes han sido confirmadas por testigos presenciales y activistas.

Andrés Estévez, activista conocido en redes sociales, relata que el día a día en Minnesota se ha convertido en una vigilancia constante. Los agentes de ICE realizan redadas en lugares de trabajo, escuelas y hogares, utilizando en ocasiones el perfilamiento racial para detener a personas que simplemente realizan actividades cotidianas como ir al mercado.



Impacto económico y social en la comunidad

La economía local ha sufrido un golpe devastador. Muchos negocios de inmigrantes han cerrado sus puertas debido a la violencia y el temor a las redadas. Industrias clave como la construcción enfrentan una escasez crítica de mano de obra, ya que los trabajadores temen ser capturados y deportados de inmediato.



A pesar de que las temperaturas han descendido hasta los -25 grados centígrados, la resistencia civil no ha cesado; ciudadanos de diversos orígenes, incluyendo estadounidenses, latinos y somalíes, se han unido en protestas para exigir el fin de estas políticas.

Acciones legales y el llamado a la paz

Frente a este panorama, el Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, ha liderado la batalla legal contra la administración federal, ganando ya más de 30 casos de los 100 presentados por abusos de autoridad.

Mientras tanto, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey han exigido la salida de las fuerzas federales para restaurar el orden y la justicia. Pérez enfatiza que esta lucha trasciende los partidos políticos: se trata de una cuestión de humanidad y de salvar la fe en la democracia.

La comunidad permanece en alerta, organizada a través de "patrulleros" ciudadanos que utilizan redes sociales para avisar sobre la ubicación de ICE y proteger a los más vulnerables.

