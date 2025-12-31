Gobierno prepara intervención en el mercado de gas natural: asegura que hay especulación con precios

El Gobierno nacional prepara una intervención en el mercado del gas natural del país, en medio del incremento de precios que se ha presentado en los últimos años, según un proyecto de decreto del Ministerio de Minas que fue sometido a comentarios del público.

Aunque el Gobierno reconoce que cada vez el país produce menos gas natural y que el consumo depende cada vez más del gas importado, señala que existen “prácticas especulativas” con los precios. Las cifras del propio Gobierno apuntan a que el potencial de producción pasará de mil GBTUD en 2022 a apenas 750 GBTUD en 2027.

“Lo observado en los últimos años excede las dinámicas razonables de un mercado en transición hacia una mayor dependencia del importado y evidencia conductas que afectan al mercado y a la libre competencia económica”, indicó la entidad.

Concretamente, el Gobierno asegura que el mismo gas se revende varias veces a precios cada vez más altos y que, a partir de diciembre de 2025, se están firmando contratos más caros, “incluso sin variaciones equivalentes en los costos operativos o las condiciones técnicas del sistema”.



Gas natural Foto: FXImage

¿En qué consiste la intervención?

En primer lugar, mientras el potencial de producción en el país sea apenas 1,15 veces superior a la demanda, el mercado tendrá condiciones especiales y quienes revendan gas deberán hacerlo prácticamente al mismo precio al que lo compran (solo se les permitirá ganar la DTF a 90 días). En segundo lugar, los productores de gas natural no podrán ofrecer gas interrumpible a precios superiores a los contratos que ya tienen vigentes en el mercado.

Otras medidas se aplicarían de forma permanente. Por ejemplo, la Creg podrá someter a las estaciones de venta de gas natural vehicular al régimen de libertad regulada o vigilada, al igual que ocurre hoy con las estaciones de gasolina y diésel.

Estación de gasolina, imagen de referencia Foto creada con Image FX

Además, “el Ministerio de Minas y Energía, o quien este delegue, podrá establecer lineamientos y reglas para habilitar el abastecimiento de un porcentaje de la demanda esencial y/o del GNCV a través de contratos interrumpibles de gas, bajo un esquema de precios eficientes y/o de reserva, dependiendo de las condiciones de mercado que sean identificadas”.

El paquete de medidas en estudio incluye cambios en la definición de contratos sujetos a condiciones y también obliga a Ecopetrol a poner en el mercado el gas que necesita en las refinerías y que hasta hoy estaba reservado como consumo propio.

El comportamiento reciente del mercado de gas natural ha evidenciado condiciones estructurales que justifican la intervención del Gobierno Nacional, con el fin de corregir distorsiones, preservar la competencia, garantizar el abastecimiento y proteger al usuario final.