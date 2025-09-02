James Rodríguez, contundente con la hinchada previo a partido con Bolivia

La Selección Colombia se encuentra concentrada en Barranquilla entrenando para el partido contra Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas. El primero será este jueves, 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano y, para este arranque, James Rodríguez envió un mensaje a toda la afición.

El capitán de la Tricolor se pronunció a través de sus redes sociales para hacer un sentido llamado a todos los hinchas que acompañarán al equipo en esta última y decisiva jornada de Eliminatorias, pues cabe recordar que, actualmente, Colombia es sexta en la tabla con 22 puntos y se juega un cupo al Mundial 2026.

Vía Instagram, James escribió: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”, acompañado de una bandera de Colombia junto con una foto de él en los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron a través de comentarios en esa publicación. Incluso, la jugadora de la Selección Colombia femenina Daniela Arias le comentó: “Dale mi capi”, sentenció.

A pocas horas de compartida, el mensaje de James alcanzó más de 100.000 me gusta y más de 900 comentarios.

James Rodríguez Foto: AFP

Cabe recordar que James Rodríguez fue uno de los primeros jugadores en llegar para hacer parte de la concentración. Asimismo, fue uno de los primeros en la lista de convocados por parte del técnico Néstor Lorenzo para esta doble fecha.

Así como James, varios de los llamados por la Selección fueron llegando a Barranquilla desde el fin de semana; cada uno llegó desde sus respectivas cuidades en las que militan con sus clubes. Y es que, incluso, algunos tuvieron que hacer un viaje de continente a continente para poder llegar.

Publicidad

Este es el caso del delantero Jhon Córdoba, quien juega en el F.C. Krasnodar de la liga rusa. Pese a la distancia, se trasladó a la arenosa y ya está con el resto de los jugadores y el cuerpo técnico.

De momento, se desconoce quiénes serán titulares, pero ellos mismos han manifestado su deseo por clasificar al Mundial, siendo ese el principal objetivo por ahora.

Y es que Colombia se ve obligada a ganar estos últimos partidos para alcanzar su pase mundialista. Compite, en la tabla, con otras selecciones que persiguen el mismo sueño, como es el caso de Venezuela, que aún tiene una mínima posibilidad.