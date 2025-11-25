Estas son las ciudades y estadios donde jugaría la Selección Colombia en el Mundial 2026

FIFA ultima detalles para el sorteo de la fase de grupos que definirá la distribución de los equipos. Aunque los grupos se conocerán el 5 de diciembre, los horarios y fechas de los partidos se anunciarán el 6 de diciembre por los canales oficiales de la FIFA.



¿En qué grupo está la Selección Colombia?

Colombia se encuentra en el Bombo 2, a pesar de sus buenos resultados recientes en amistosos FIFA. Esto significa que podría quedar emparejada con potencias del Bombo 1, como España, Francia, Alemania, entre otros.

Selección Colombia Foto: AFP

¿En qué ciudades disputará la Selección Colombia el Mundial 2026?

Pese que el 5 de diciembre se conocerán todos los grupos de la fase de grupos, a diferencia de este Mundial no se conocerá el mismo día la fecha y horarios de los partidos, sino que se hará el 6 de diciembre a través de los canales oficiales de la FIFA.

Dependiendo el grupo en que quede sembrada la Selección Colombia, así mismo será el estadio y ciudad que visite durante la fase de grupos del Mundial 2026. Por ejemplo: en el grupo A, México enfrentará al rival del bombo 3 en la primera fecha en el Azteca en el partido inaugural. Mientras que el segundo se hará en Guadalajara, es decir, todos los que caigan en el grupo de la selección azteca saben que disputarán sus partidos en ese territorio.

En ese orden de ideas, si la Selección Colombia cae en el grupo B disputaría sus duelos entre Estados Unidos y Canadá, pero si lo hace en el C solo estará en Estados AUnidos en zonas como Miami o Nueva York.



Sorteo Mundial 2026 // Foto: AFP

Estos son los estadios y ciudades de cada grupo del Mundial 2026

Grupo A

Estadio Azteca – Ciudad de México

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Atlanta Stadium – Atlanta

Estadio Monterrey – Monterrey

Grupo B

Toronto Stadium – Toronto

Los Angeles Stadium – Los Ángeles

San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía

BC Place – Vancouver

Seattle Stadium – Seattle

Grupo C

Boston Stadium – Boston

Nueva York/Nueva Jersey Stadium – New York/New Jersey

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Grupo D

Los Angeles Stadium – Los Ángeles

BC Place – Vancouver

San Francisco Bay Bay Area Stadium – Área de la Bahía

Seattle Stadium – Seattle

Grupo E

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Houston Stadium – Houston

Toronto Stadium – Toronto

Kansas City Stadium – Kansas City

New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey

Grupo F

Dallas Stadium – Dallas

Estadio Monterrey – Monterrey

Houston Stadium – Houston

Kansas City Stadium – Kansas City

Grupo G

Los Angeles Stadium – Los Ángeles

Seattle Stadium – Seattle

BC Place – Vancouver

Grupo H

Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Houston Stadium – Houston

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Grupo I

New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey

Boston Stadium – Boston

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Toronto Stadium – Toronto

Grupo J

Kansas City Stadium – Kansas City

San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía

Dallas Stadium – Dallas

Grupo K

Houston Stadium – Houston

Estadio Azteca – Ciudad de México

Estadio Guadalajara – Guadalajara

Miami Stadium – Miami

Atlanta Stadium – Atlanta

Grupo L

Toronto Stadium – Toronto

Dallas Stadium – Dallas

Boston Stadium – Boston

New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey

Philadelphia Stadium – Filadelfia

Estas son las ciudades y estadios del Mundial 2026

Mundial 2026: sede México



Ciudad de México: Estadio Azteca (83,000)

Estadio Azteca (83,000) Guadalajara: Estadio Akron (48,000)

Estadio Akron (48,000) Monterrey: Estadio BBVA (53,500)

Estadio Azteca de México Foto: AFP

Mundial 2026: sede USA



Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75,000)

Mercedes-Benz Stadium (75,000) Boston: Gillette Stadium (65,000)

Gillette Stadium (65,000) Dallas: AT&T Stadium (94,000)

AT&T Stadium (94,000) Houston: NRG Stadium (72,000)

NRG Stadium (72,000) Kansas City: Arrowhead Stadium (73,000)

Arrowhead Stadium (73,000) Los Angeles: SoFi Stadium (70,000)

SoFi Stadium (70,000) Miami: Hard Rock Stadium (65,000)

Hard Rock Stadium (65,000) New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500)

MetLife Stadium (82,500) Philadelphia: Lincoln Financial Field (69,000)

Lincoln Financial Field (69,000) San Francisco Bay Area: Levi's Stadium (71,000)

Bay Area: Levi's Stadium (71,000) Seattle: Lumen Field (69,000)

NRG Stadium Foto: AFP

Mundial 2026: sede Canadá



Toronto: BMO Field (45,000)

BMO Field (45,000) Vancouver: BC Place (54,000)

Estos son los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Aunque el sorteo no se ha realizado aún, ya puedes tener una idea de dónde jugará Colombia dependiendo del grupo que le toque. El Mundial 2026 será el más grande hasta ahora, con 48 selecciones y 16 grupos, por lo que la emoción y la logística jugarán un papel clave.