Estas son las ciudades y estadios donde jugaría la Selección Colombia en el Mundial 2026

FIFA ultima detalles para el sorteo de la fase de gruposque definirá la distribución de los equipos. Aunque los grupos se conocerán el 5 de diciembre, los horarios y fechas de los partidos se anunciarán el 6 de diciembre por los canales oficiales de la FIFA.
¿En qué grupo está la Selección Colombia?
Colombia se encuentra en el Bombo 2, a pesar de sus buenos resultados recientes en amistosos FIFA. Esto significa que podría quedar emparejada con potencias del Bombo 1, como España, Francia, Alemania, entre otros.
¿En qué ciudades disputará la Selección Colombia el Mundial 2026?
Pese que el 5 de diciembre se conocerán todos los grupos de la fase de grupos, a diferencia de este Mundial no se conocerá el mismo día la fecha y horarios de los partidos, sino que se hará el 6 de diciembre a través de los canales oficiales de la FIFA.
Dependiendo el grupo en que quede sembrada la Selección Colombia, así mismo será el estadio y ciudad que visite durante la fase de grupos del Mundial 2026. Por ejemplo: en el grupo A, México enfrentará al rival del bombo 3 en la primera fecha en el Azteca en el partido inaugural. Mientras que el segundo se hará en Guadalajara, es decir, todos los que caigan en el grupo de la selección azteca saben que disputarán sus partidos en ese territorio.
En ese orden de ideas, si la Selección Colombia cae en el grupo B disputaría sus duelos entre Estados Unidos y Canadá, pero si lo hace en el C solo estará en Estados AUnidos en zonas como Miami o Nueva York.
Estos son los estadios y ciudades de cada grupo del Mundial 2026
Grupo A
Estadio Azteca – Ciudad de México
Estadio Guadalajara – Guadalajara
Atlanta Stadium – Atlanta
Estadio Monterrey – Monterrey
Grupo B
Toronto Stadium – Toronto
Los Angeles Stadium – Los Ángeles
San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía
BC Place – Vancouver
Seattle Stadium – Seattle
Grupo C
Boston Stadium – Boston
Nueva York/Nueva Jersey Stadium – New York/New Jersey
Philadelphia Stadium – Filadelfia
Miami Stadium – Miami
Atlanta Stadium – Atlanta
Grupo D
Los Angeles Stadium – Los Ángeles
BC Place – Vancouver
San Francisco Bay Bay Area Stadium – Área de la Bahía
Seattle Stadium – Seattle
Grupo E
Philadelphia Stadium – Filadelfia
Houston Stadium – Houston
Toronto Stadium – Toronto
Kansas City Stadium – Kansas City
New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey
Grupo F
Dallas Stadium – Dallas
Estadio Monterrey – Monterrey
Houston Stadium – Houston
Kansas City Stadium – Kansas City
Grupo G
Los Angeles Stadium – Los Ángeles
Seattle Stadium – Seattle
BC Place – Vancouver
Grupo H
Miami Stadium – Miami
Atlanta Stadium – Atlanta
Houston Stadium – Houston
Estadio Guadalajara – Guadalajara
Grupo I
New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey
Boston Stadium – Boston
Philadelphia Stadium – Filadelfia
Toronto Stadium – Toronto
Grupo J
Kansas City Stadium – Kansas City
San Francisco Bay Area Stadium – Área de la Bahía
Dallas Stadium – Dallas
Grupo K
Houston Stadium – Houston
Estadio Azteca – Ciudad de México
Estadio Guadalajara – Guadalajara
Miami Stadium – Miami
Atlanta Stadium – Atlanta
Grupo L
Toronto Stadium – Toronto
Dallas Stadium – Dallas
Boston Stadium – Boston
New York/New Jersey Stadium – New York/New Jersey
Philadelphia Stadium – Filadelfia
Estas son las ciudades y estadios del Mundial 2026
Mundial 2026: sede México
Ciudad de México: Estadio Azteca (83,000)
Guadalajara: Estadio Akron (48,000)
Monterrey: Estadio BBVA (53,500)
Mundial 2026: sede USA
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75,000)
Boston: Gillette Stadium (65,000)
Dallas: AT&T Stadium (94,000)
Houston: NRG Stadium (72,000)
Kansas City: Arrowhead Stadium (73,000)
Los Angeles: SoFi Stadium (70,000)
Miami: Hard Rock Stadium (65,000)
New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500)
Philadelphia: Lincoln Financial Field (69,000)
San Francisco Bay Area: Levi's Stadium (71,000)
Seattle: Lumen Field (69,000)
Mundial 2026: sede Canadá
Toronto: BMO Field (45,000)
Vancouver: BC Place (54,000)
Estos son los bombos del Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.
Aunque el sorteo no se ha realizado aún, ya puedes tener una idea de dónde jugará Colombia dependiendo del grupo que le toque. El Mundial 2026 será el más grande hasta ahora, con 48 selecciones y 16 grupos, por lo que la emoción y la logística jugarán un papel clave.