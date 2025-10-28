En vivo
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Blu Radio  / Política  / El partido de la U me ha sancionado injustamente: Julián López, presidente de la Cámara

El partido de la U me ha sancionado injustamente: Julián López, presidente de la Cámara

El representante a la Cámara, Julián López, no presidió la sesión plenaria de este martes.

Julián López
Foto: Julián López X
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El partido de la U abrió una investigación formal al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien en los últimos meses ha impulsado un movimiento al interior del partido llamado la Nueva U, en el cual ha cuestionado la gestión de Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle.

El partido sancionó a López con la suspensión de voz y voto y esto implica, además, que no va a poder presidir las sesiones plenarias de la Cámara. López llegó a la sesión de este martes y se amarró a la silla con la boca tapada, además, radicó una carta ante la mesa directiva en la que se refiere a la sanción.

“El partido de la U me ha sancionado injustamente por levantar la voz del sentir de miles de vallecaucanos inconformes con los resultados del actual equipo político que gobierno el departamento”, dijo López a la mesa directiva.

También dijo que la Nueva U nació para quienes piensan diferente dentro del partido, con nuevas ideas y sin vicios. “Mientras esta situación se resuelve jurídicamente, no presidiré nuestra plenaria. Un rol que asumido con la mayor responsabilidad, buscando siempre el equilibrio, la garantía de los derechos de todos y la unidad en medio de nuestras diferencias, honrando la confianza que ustedes depositaron en mi”, agregó López en la carta enviada a la mesa directiva

