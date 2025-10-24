Julián López anuncia “La Nueva U” y reta liderazgo de Dilian Toro: "No puede ser de una persona"

En medio de una creciente tensión al interior del Partido de la U, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, explicó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 las razones que lo llevaron a lanzar el movimiento “La Nueva U”, una corriente que busca, según él, “revivir” al partido y ofrecer una alternativa a quienes no se sienten representados por el liderazgo de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

López fue enfático en aclarar que su iniciativa no pretende dividir la colectividad, sino “rescatarla del agotamiento político” en el que, asegura, se encuentra desde hace más de una década.

La Nueva U significa una nueva forma de hacer política, más conectada con la gente y enfocada en una gerencia que produzca resultados para el departamento señaló López

El congresista lanzó fuertes críticas a la gestión regional bajo el liderazgo de Toro: “En los últimos 10 años hemos tenido 23.000 muertos, han cerrado más de 1.100 escuelas y no tenemos una sola obra importante. No vamos por buen camino”, dijo, señalando que su objetivo no es personal, sino político.

Sin embargo, su iniciativa desató una reacción inmediata. Los codirectores del Partido de la U, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, solicitaron al Comité de Ética abrir una investigación en su contra por presunta indisciplina. López, sorprendido por la medida, aseguró que ha sido “perseguido dentro del partido por pensar diferente”.



En el diálogo, el presidente de la Cámara defendió su independencia política y negó ser un “heredero” del poder de su padre o de Dilian Toro. “Yo tengo mi propio cerebro y mi propio corazón. No tengo jefes. Ni mi jefe es Dilian ni mi jefe es Ritter”, respondió a las críticas.

López también defendió su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro, pese a haber hecho campaña por Federico Gutiérrez. “Cuando Fico perdió, querían que votáramos por Rodolfo. Ahí nos rebelamos y apoyamos a Petro porque creíamos en un cambio para reducir la desigualdad”, explicó.

Respecto a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, el congresista fue prudente: “Le veo dificultades. Soy defensor de la Constitución del 91. Hay que desarrollarla, no cambiarla. Pero estoy abierto al diálogo con el Gobierno”, señaló.

Con “La Nueva U”, López busca reposicionar al partido en el Valle del Cauca y abrir espacios para nuevos liderazgos. “El partido no puede enterrarse con Dilian. Hay mucha gente que quiere hacer política en la U, pero sin ella. Aquí tienen una alternativa”, concluyó.