En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Barrancabermeja activa plan de contingencia por crisis de Nueva EPS y Clínica La Magdalena

Barrancabermeja activa plan de contingencia por crisis de Nueva EPS y Clínica La Magdalena

Ante el panorama financiero, la Clínica La Magdalena confirmó que mantendrá en funcionamiento los servicios de urgencias vitales, pediatría y ginecoobstetricia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad