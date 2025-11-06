Barrancabermeja activa plan de contingencia por crisis de Nueva EPS y Clínica La Magdalena

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, a través de la Secretaría Distrital de Salud, anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia para garantizar la atención médica de miles de usuarios afectados por la suspensión de servicios en la Clínica La Magdalena, debido a una deuda superior a 30.000 millones de pesos que la Nueva EPS mantiene con el centro asistencial.

La Administración informó que realiza seguimiento activo a la situación para asegurar que los barranqueños cuenten con un sistema de salud oportuno y eficiente. Durante una rueda de prensa, la gerente de la clínica, Karen Sarmiento, explicó que la falta de pago por parte de la EPS -que representa el 67 % de la atención total del hospital- pone en riesgo la sostenibilidad del servicio, pese a las recientes inversiones en infraestructura y modernización tecnológica.

Ante el panorama financiero, la Clínica La Magdalena confirmó que mantendrá en funcionamiento los servicios de urgencias vitales, pediatría y ginecoobstetricia, mientras se adelantan gestiones para restablecer la atención completa a los usuarios de la Nueva EPS.

Por su parte, la Alcaldía recordó que los puestos de salud y centros asistenciales de la ciudad se encuentran habilitados para atender a los pacientes. En el caso específico de los afiliados a la Nueva EPS, la red alterna de atención está integrada por la Clínica San Nicolás, Forpresalud, el Hospital Regional del Magdalena Medio y los centros de salud de la ESE Barrancabermeja.



Además, la Administración Distrital invitó a los ciudadanos a reportar cualquier dificultad en el acceso a los servicios a través del Servicio de Atención al Ciudadano, ubicado en la calle 49 #4-02, disponible de lunes a viernes en horario hábil.