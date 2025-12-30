Preocupación en Antioquia por salida de Colsubsidio como gestor de medicamentos de la Nueva EPS

Recientemente los usuarios de la Nueva EPS recibieron una noticia desalentadora de cara al inicio del 2026, Colsubsidio dejará de dispensarle los medicamentos debido a las millonarias deudas pendientes con la entidad. Ante esta situación que afecta a más de 500.000 personas en Antioquia, la Nueva EPS informó que Tododrogas será el nuevo gestor en el departamento.

Sin embargo, y a pesar del parte de tranquilidad que da la Nueva EPS con la dispensación de los medicamentos, asegurando que lo que se busca es evitar la interrupción en los tratamientos de los usuarios, desde el departamento de Antioquia miles de pacientes han mostrado su preocupación por lo que será la entrega de medicamentos desde este 1 de enero.

Ante la sorpresa por la decisión, varias personas que se acercaron hasta las sedes de Colsubsidio a reclamar sus tratamientos no dejaron de mostrar su inconformidad por el manejo que le ha dado el agente interventor a la Nueva EPS.

"Pero si imagina la Nueva EPS, yo ahora estuve por allá y eso va a colapsar mucho... La mayoría de las veces viene uno y siempre le falta algo, siempre falta algo, nunca están completos... Que la Nueva EPS, esa es una porquería y eso no les dan medicamentos", expresaron.



Con el disgusto más que evidente entre los pacientes de la Nueva EPS en el departamento de Antioquia, hay que destacar que Colsubsidio solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 12:00 m., por lo que se invita a los usuarios de la Nueva EPS a consultar las sedes de Tododrogas en donde podrán hacer sus gestiones a partir del próximo año.

Finalmente, mencionar que son 22 municipios en Antioquia que se ven afectados por el cambio de gestor farmacéutico, por lo que no se descarta que Tododrogas tenga que habilitar más sedes en Medellín para poder atender a los mas de 200.000 pacientes que hay en la capital antioqueña.