Antioquia  / Preocupación en Antioquia por salida de Colsubsidio como gestor de medicamentos de la Nueva EPS

Preocupación en Antioquia por salida de Colsubsidio como gestor de medicamentos de la Nueva EPS

Los más de 500.000 usuarios en el departamento de Antioquia aseguran que los cambios generarán un colapso en la prestación del servicio.

