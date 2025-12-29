Nueva EPS anunció nuevos gestores farmacéuticos para la distribución de medicamentos

Tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios en los que tenía contrato en el país, la Nueva EPS, a través de un comunicado, anunció a los nuevos gestores farmacéuticos que garantizarán la continuidad en la dispensación de medicamentos en Colombia.

"La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas. De esta manera, los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados a 1.642.000 afiliados", explicaron.

Afiliados que se encuentran concentrados en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, entre otros; buscando, según la entidad, "fortalecer el sistema" para no depender de un solo gestor y poder tener un acceso oportuno, continuo y equitativo de los medicamentos a nivel nacional.

"Como todo nuevo proceso, esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. Lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos", añadieron.



Nueva EPS Foto: suministrada

Así funcionará la distribución de medicamentos de la Nueva EPS

Cundinamarca: 199.091 personas | 13 municipios | Cafam / Medic

199.091 personas | 13 municipios | Cafam / Medic Quindío : 52.755 | 1 | Medic

: 52.755 | 1 | Medic Huila: 134.801 | 1 | Discolmets

134.801 | 1 | Discolmets Boyacá: 159.121 | 5 | Discolmets

159.121 | 5 | Discolmets Caquetá: 25.664 | 1 | Farmedicall

25.664 | 1 | Farmedicall Casanare : 40.636 | 1 | Discolmets

: 40.636 | 1 | Discolmets Antioquia : 335.453 | 21 | Tododrogas / Medic

: 335.453 | 21 | Tododrogas / Medic Medellín : 210.085 | 1 | Tododrogas / Medic

: 210.085 | 1 | Tododrogas / Medic Bogotá : 248.324 | 1 | Cafam / Audifarma

: 248.324 | 1 | Cafam / Audifarma Tolima : 93.318 | 2 | Medic

: 93.318 | 2 | Medic Valle del Cauca: 104.162 | 2 | Medic

104.162 | 2 | Medic Meta: 39.530 | 1 | Discolmets

"Los gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", aclararon.