Pacientes de Nueva EPS quedan en el limbo por suspensión en la entrega de medicamentos desde 2026

A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, una situación que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes requieren tratamientos permanentes para enfermedades de alto costo.

La medida se da pese a que, hace apenas dos meses, Colsubsidio y la entonces agente interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, habían llegado a un acuerdo de pago con el fin de evitar la suspensión del servicio. No obstante, tras la llegada del nuevo agente interventor, Luis Óscar Gálvez, las droguerías anunciaron que no continuarán con la dispensación debido a deudas pendientes con la entidad.

Según lo informado, más de 11 millones de afiliados se verán afectados en 2026. Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la contratación de un nuevo dispensario ni sobre las medidas de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

Esperanza Arias, representante de los pacientes de nueve EPS, advirtió que la situación ya tiene efectos graves en varias regiones del país. Señaló que en la región Caribe se encuentran suspendidos los servicios de dispensación por parte de Ético Serrano debido a la falta de acuerdos de pago y al incumplimiento de compromisos, lo que ha provocado la interrupción de tratamientos en pacientes trasplantados, con enfermedades huérfanas y con cáncer.



De acuerdo con Arias, esta situación ha generado congestión en los servicios de urgencias, descompensación de pacientes y un riesgo directo para la vida de quienes dependen de medicamentos de alto costo. Añadió que la decisión de Colsubsidio de dejar de entregar medicamentos en varios departamentos del país a partir de enero profundiza la angustia de los usuarios por la falta de un tratamiento oportuno y la interrupción de terapias en curso.

Medicamentos // Foto: Unplash

La representante de los pacientes aseguró que ha intentado comunicarse con el agente interventor de Nueva EPS, quien le habría indicado que la entidad evalúa qué prestador asumirá la dispensación de medicamentos. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe información clara sobre quién entregará los medicamentos, en qué condiciones se hará ni si se responderá por los pendientes acumulados a la fecha.

Mientras tanto, Colsubsidio reiteró que solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025. La ausencia de definiciones oficiales mantiene en vilo a miles de usuarios que, en medio de las festividades de fin de año, manifiestan preocupación por la continuidad de sus tratamientos y por el riesgo que representa una posible interrupción en su atención en salud.