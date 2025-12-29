En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Pacientes de Nueva EPS quedan en el limbo por suspensión en la entrega de medicamentos desde 2026

Pacientes de Nueva EPS quedan en el limbo por suspensión en la entrega de medicamentos desde 2026

La decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos desde el 1 de enero de 2026 aumenta la incertidumbre entre más de 11 millones de afiliados de Nueva EPS. Pacientes de alto costo advierten interrupciones en tratamientos y falta de claridad sobre el nuevo operador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad