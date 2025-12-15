En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Siete días cumple el cierre de la sede de la Nueva EPS en Puerto Berrio, Antioquia

Siete días cumple el cierre de la sede de la Nueva EPS en Puerto Berrio, Antioquia

Los usuarios adelantan plantones a las afueras de la sede exigiendo los pagos por parte de la entidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad