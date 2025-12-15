Siete días cumple el cierre de la sede de la Nueva EPS en Puerto Berrio, Antioquia, lo que genera alarma en los habitantes de esta zona del departamento. Los usuarios adelantan plantones a las afueras de la sede exigiendo los pagos por parte de la entidad.

Por falta de pagos de la Nueva EPS a la Clínica Genezen de Puerto Berrio, Antioquia, los usuarios de esta entidad promotora de salud protestan a las afueras de las instalaciones exigiendo el pago de los dineros adeudados para que se restablezca el servicio de las sede.

A la fecha, la deuda por parte de la Nueva EPS asciende a más de 8.500 millones de pesos, situación que genera bastante preocupación, ya que a causa de la falta de los pagos y el cierre de la sede, los usuarios no han podido reclamar sus medicamentos ni tramitar órdenes de servicio, se presentan atrasos en los pagos de los salarios del personal médico y administrativos y demoras en pagos para el funcionamiento de la entidad.

Los usuarios que ya completan más de siete días de protestas en las afueras de la sede de la Nueva EPS en Puerto Berrio aseguran que permanecerán en el sitio hasta que se les dé una respuesta a su solicitud y se pueda normalizar el servicio de la sede,



Alberto Algarín Líder de los pacientes de Puerto Berrio asegura que permaneceran el sitio, "Vamos a actuar con todos los derechos que tenemos, hasta que salgan los funcionarios de la nueva EPS y allá. Vamos a negociar, pero negociar es con la palabra veraz, con la palabra veraz, no con la mentira"

Pero esta no es la única sede de la Nueva EPS que podría verse afectada por la falta de pagos, pues solo esta entidad adeuda a toda la red pública hospitalaria del Antioquia más de 300.000 millones de pesos, un flujo de caja vital para el pago de salarios y primas del personal de salud y podrían llegar a suspender servicios no urgentes a usuarios de esta EPS por cartera acumulada.