¿Qué viene para México tras la muerte de alias 'El Mencho'?

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un punto de inflexión en la seguridad de México. Según David Saucedo, consultor en programas de gobierno y seguridad pública, este golpe responde a una presión directa de los Estados Unidos, país que detectó cómo el debilitamiento del Cártel de Sinaloa estaba permitiendo que el CJNG se consolidara como la organización criminal dominante en la exportación de fentanilo.



Fragmentación y guerra sucesoria: El escenario inmediato

Tras la caída del máximo líder, los expertos prevén un periodo de inestabilidad interna dentro del Cártel Jalisco. Se anticipa una guerra sucesoria que podría resultar en la partición de la organización en, al menos, dos o tres grupos distintos.

Esta táctica, descrita como una estrategia de "dividir y vencer" aplicada conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos, busca replicar la erosión que ya sufre el Cártel de Sinaloa tras la captura de figuras como "El Mayo" Zambada. No obstante, Saucedo advierte que la captura de capos de alto perfil no garantiza una reducción en el flujo de drogas si no disminuye el consumo en el mercado estadounidense.



El espejo de la Colombia de los años 90 y la "narcodemocracia"

La situación actual de México guarda paralelismos alarmantes con la Colombia de la década de los 90, cuando la lucha contra el Cártel de Medellín permitió el ascenso del Cártel de Cali.

Existe una preocupación latente sobre la profundidad de la penetración del narcotráfico en la política mexicana, alcanzando niveles de alcaldías, gobernaturas y legislaturas. Según Saucedo, es probable que México enfrente en el futuro un proceso judicial de gran escala, similar al "Proceso 8.000" colombiano, donde se documente formalmente la entrada de recursos ilícitos en campañas presidenciales.



El negocio del fentanilo: Más rentable que la cocaína

A pesar de la muerte de 'El Mencho', el motor económico del cártel sigue siendo extremadamente sólido debido a la transición hacia las drogas sintéticas. El CJNG pasó de ser el "rey de la metanfetamina" a dominar el mercado del fentanilo, fabricado con precursores provenientes de China. La rentabilidad de esta droga es el principal incentivo para los sucesores: producir y vender fentanilo en ciudades como Nueva York genera márgenes de ganancia hasta diez veces superiores a los de la cocaína, además de tener costos de producción mucho más bajos y ser más fácil de fabricar en laboratorios locales.

