Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

¿Qué viene para México tras la muerte de alias 'El Mencho'?

¿Qué viene para México tras la muerte de alias 'El Mencho'?

Tras la caída del máximo líder, los expertos prevén un periodo de inestabilidad interna dentro del Cártel Jalisco. Se anticipa una guerra sucesoria que podría resultar en la partición de la organización en, al menos, dos o tres grupos distintos.

