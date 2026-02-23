¿Guadalajara, sin Mundial? Preocupación en la FIFA por partidos de repechaje en Jalisco en marzo

La ciudad mexicana de Guadalajara, confirmada como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedó en el centro de la atención internacional luego de los hechos de violencia registrados en el estado de Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Los disturbios incluyeron bloqueos en carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos del estado. Las autoridades activaron un “código rojo”, medida que implicó restricciones de movilidad y suspensión de actividades públicas, incluidos eventos deportivos programados en la zona metropolitana.

En medio de este escenario, volvieron a cuestionar la designación de México y algunas ciudades como sede para la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en a finales de marzo se juegan dos partidos de repechaje en la capital de ese estado mexicano.

Violencia en México por muerte de alias El Mencho Foto: AFP

¿Guadalajara puede perder la sede?

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles modificaciones en la sede mexicana. Sin embargo, la atención está puesta en los compromisos programados para marzo en el Estadio Akron, recinto asignado para abrir la actividad internacional previa al torneo.



Los partidos de repechaje representan el primer examen organizativo en el contexto actual, ya que definirán a las últimas selecciones clasificadas al certamen que se disputará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.



¿Qué partidos de repechaje se jugarán en Guadalajara?

El calendario oficial contempla dos encuentros decisivos en la ciudad:



26 de marzo: Nueva Caledonia vs Jamaica.

Segundo partido: República Democrática del Congo contra el ganador del duelo anterior.

El equipo vencedor del segundo compromiso obtendrá su boleto a la Copa del Mundo 2026.



Partidos del Mundial 2026 programados en Guadalajara

Además de los repechajes, Guadalajara tiene asignados cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026:



11 de junio de 2026: República de Corea vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A).

18 de junio de 2026: México vs República de Corea (Grupo A).

23 de junio de 2026: Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K).

26 de junio de 2026: Uruguay vs España (Grupo H).

Selección Colombia // Foto: AFP

Partidos de la liga suspendidos

El partido entre Querétaro y Juárez, de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido este domingo por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", anunció la Liga MX.

El encuentro de la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede además donde la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio "Tepa" Gómez, también en el estado de Jalisco.