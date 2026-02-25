En vivo
Triple homicidio de cobradiarios entre Sucre y Córdoba: uno continúa desaparecido

Tres hombres que trabajaban como cobradiarios fueron hallados sin vida en distintos municipios de Sucre y Córdoba, dos días después de haber sido citados en zona rural de Tuchín.

