Triple homicidio de cobradiarios entre Sucre y Córdoba: uno continúa desaparecido

El pasado 20 de febrero, cuatro hombres fueron citados en zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba. Desde ese momento, sus familias perdieron contacto con ellos y comenzaron a reportarlos como desaparecidos.

La madrugada del domingo 22 de febrero se conoció el primer hallazgo de un cuerpo. En Sincelejo, Sucre, sobre las 6:10 de la mañana, fue encontrado sin vida Camilo Villegas, con heridas por arma cortopunzante.

Horas más tarde, ese mismo día, en una vía de San Antonio de Palmito, en Sucre, fue localizado el cuerpo de Cristian Bohórquez.

🔴 #20masacresen2026



📆 Fecha: 22/02/2026

📍 Lugar: Sincelejo, San Antonio de Palmito y San Andrés de Sotavento, Sucre-Córdoba.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



Un día después, el lunes 23 de febrero, en zona rural de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue hallado el tercer cuerpo, con heridas de arma de fuego. Se trataba de Jhonatan Villegas Ramírez.



Los tres hombres hacían parte de un grupo de cobradiarios en la zona. Mientras tanto, persiste la incertidumbre por el paradero de David Anaya, el cuarto hombre que salió con el grupo y que hasta ahora no ha sido localizado.

Indepaz recordó que estos municipios están incluidos en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control territorial e imponen normas en varias zonas rurales. Según la organización, en el área operan el Clan del Golfo y bandas de carácter local, lo que mantiene en riesgo a la población civil.