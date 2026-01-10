¿Cuál fue el último concierto de Yeison Jiménez antes de morir en un accidente aéreo?

Colombia y la música popular están de luto tras conocerse el trágico accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez, quien viajaba en una avioneta que colisionó minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa, en la tarde del sábado 10 de enero.

De acuerdo con lo revelado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, la aeronave involucrada sería una Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, la cual sufrió un siniestro en una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en el municipio de Paipa.

De hecho, el último concierto de Yeison Jiménez fue en Santander para luego viajar a Paipa; sin embargo, el evento que más resonó, tras la polémica desatada en redes sociales, fue en Cartagena.



Último concierto de Yeison Jiménez del 2025

El cantante caldense había estado presente en el concierto de fin de año del pasado 31 de diciembre en Cartagena, un evento que, según él mismo contó, lo dejó inconforme por situaciones que no estaban bajo su responsabilidad.

A través de sus redes sociales, Jiménez manifestó que el cierre de 2025 no fue tan feliz como esperaba, pues se mostró molesto por los retrasos que afectaron su presentación en la ciudad amurallada.

En la madrugada del 1 de enero, el intérprete de música popular utilizó su cuenta de Instagram para revelar detalles de lo ocurrido: “Son las 3:26 de la mañana, estoy esperando desde la 1 de la mañana pa subirme a tarima”, dejando en evidencia problemas en la organización del evento.

Ante esta situación, el artista explicó que nunca solía presentarse un 31 de diciembre, pero que en esta ocasión aceptó para compartir con sus seguidores. “Yo nunca vendo un 31 de diciembre. En la vida había vendido un 31, y este lo vendí porque la quería pasar chimba”, expresó.

Pese a los inconvenientes con el horario, Yeison Jiménez finalmente se presentó para cumplir su palabra y responderle a su público. Sin embargo, dejó claro que sería la última vez que se subía a una tarima en esa fecha. “Por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer, porque es una mierda sentarme un 31 a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio, parchado, pa cumplirle a gente que no le cumple a uno. Qué vuelta, ¿no? Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio”, concluyó.

