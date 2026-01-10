En vivo
ATENCIÓN: Murió Yeison Jiménez en accidente aéreo en Paipa: esto se sabe del cantante

En horas de la tarde de este sábado 10 de enero ocurrió un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, el cantante iba a bordo, el hecho dejó a seis personas fallecidas.

