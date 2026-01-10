ATENCIÓN: Murió Yeison Jiménez en accidente aéreo en Paipa: esto se sabe del cantante

En horas de la tarde de este sábado 10 de enero se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita, información preliminar indica que a bordo iba el cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien falleció a causa del accidente.

Medios locales indicaron que el accidente aéreo dejó a seis personas sin vida.

La Administración Municipal de Paipa informó que pasadas las 4:00 p. m. de este sábado, recibieron un reporte de un accidente aéreo, lo cual llevo a activar acciones para brindar la debida atención y respuesta en el lugar de la emergencia.

"La emergencia fue atendida de forma oportuna, priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad, mientras se brinda el acompañamiento necesario", indicó la alcaldía del municipio.



El cantante de música popular venía de la Feria de Manizales, y tenía planeada entre sus próximas presentaciones una nueva fecha en el estadio El Campín de Bogotá, donde se iba a presentar el 28 de marzo de 2026.

La Aeronáutica Civil señaló que la aeronave siniestrada estaba registrada con la matrícula N325FA y había tramitado un plan de vuelo con destino a Medellín. En el avión se desplazaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista, cuya presencia a bordo fue confirmada oficialmente por las autoridades.

De igual forma, la entidad confirmó las entidades de los ocupantes:



Piloto: Capitán Hernando Torres.

Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso.

#Atención | Accidente aéreo en Paipa deja al menos cuatro personas fallecidas



Las autoridades confirmaron en la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 un accidente aéreo ocurrido en el sector de la vereda Romita, en jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá.#EnDesarrollo pic.twitter.com/Wbwd8EfbH1 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) January 10, 2026