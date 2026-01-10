¿Cuál es la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez y que se accidentó en Paipa?

La música popular colombiana está de luto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, quien viajaba desde Paipa hacia Medellín este sábado 10 de enero. Lamentablemente, la avioneta en la que se movilizaba presentó fallas que provocaron que colisionara contra una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en el municipio de Paipa.

Según lo revelado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, Yeison Jiménez se movilizaba en la aeronave involucrada, una Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, la cual sería de propiedad del propio artista.



¿Qué tipo de avioneta es la Piper Navajo PA-31?

La avioneta en la que viajaba Yeison era una Piper PA-31 Navajo, reconocida como uno de los aviones bimotores de pistón más exitosos y confiables de la aviación general. Esta aeronave fue diseñada por Piper Aircraft a mediados de los años 60 y con el tiempo se convirtió en un estándar para el transporte ejecutivo, vuelos chárter regionales y operaciones de carga ligera.

El avión, de ala baja, normalmente tiene capacidad para movilizar entre seis y ocho personas, incluyendo uno o dos pilotos. Su diseño permitió que pasara de ser un lujoso transporte ejecutivo a una eficiente “mula” de carga, según las necesidades de operación.

Con el paso de los años, este modelo se ha convertido en uno de los más utilizados en el mundo, principalmente por tres razones:



Fiabilidad: sus motores Lycoming son conocidos por su durabilidad y facilidad de mantenimiento.

sus motores Lycoming son conocidos por su durabilidad y facilidad de mantenimiento. Espacio interior: la cabina es notablemente amplia, tipo “cabin-class”, lo que permite mayor comodidad para los pasajeros.

la cabina es notablemente amplia, tipo “cabin-class”, lo que permite mayor comodidad para los pasajeros. Economía: ofrece un costo operativo considerablemente menor frente a un turbohélice, como el King Air, cumpliendo funciones similares en distancias cortas y medias.

¿Quiénes iban en la avioneta?

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá confirmaron la identidad de las seis personas que viajaban en la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero en la vereda Romitas.

Las personas que se movilizaban en la aeronave eran:

Publicidad