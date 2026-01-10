Nelson Velásquez lamenta la muerte de Yeison Jiménez: “El dolor me invade, amigo de mi corazón”

El mundo de la música popular colombiana y de la farándula nacional se vistió de luto tras la muerte del reconocido cantante Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La noticia ha generado conmoción entre colegas, familiares y fanáticos del artista, que lo recuerdan por sus éxitos y su impacto en el género popular.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la aeronave en la que se transportaba Jiménez, con destino a Medellín para cumplir compromisos artísticos, se estrelló en la zona rural de Paipa, dejando un saldo fatal de seis personas, entre ellas el cantante y varios integrantes de su equipo musical. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, aunque los primeros informes señalan que la nave no alcanzó altura suficiente antes de caer en un lugar cercano a la pista.

Yeison Jiménez // Foto: suministrada

Dolor de los colegas y el mensaje de Nelson Velásquez tras la muerte de Yeison Jiménez

Entre las múltiples reacciones que surgieron tras conocerse el fallecimiento de Jiménez, destacó un emotivo mensaje publicado por el cantante Nelson Velásquez en su cuenta de Instagram. En su publicación, Velásquez expresó la profunda tristeza que le dejó la partida de su amigo y colega:



“El dolor me invade amigo de mi corazón, creo que hace dos semanas te dije ante Pereira como muchas veces mi aprecio, mi admiración y respeto y tú me dijiste lo mismo, no sé si era una despedida, gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi seguidor número uno, te extrañaremos, no sé cómo cantaré esta noche con este dolor!”

Este mensaje, comentado por miles de usuarios y seguidores, refleja no solo la admiración profesional que existía entre ambos artistas, sino también una relación de amistad cercana que ahora se ve truncada por la tragedia.

Por otra parte, la noticia de la muerte de Jiménez también prendió alertas emotivas en redes sociales, donde muchos seguidores recordaron a través de videos, canciones y fotografías los momentos que compartieron con el artista en sus presentaciones, así como la energía con la que interpretaba sus temas más conocidos. Su música, que combinaba ritmos populares con letras que hablaban de amor y vivencias cotidianas, marcó a toda una generación de oyentes.

Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, tenía una trayectoria consolidada dentro del género popular, con una serie de éxitos como “Vete”, “Aventurero” y “Ya no mi amor”, que lo llevaron a llenar escenarios importantes y a conectar con miles de seguidores en Colombia y el exterior.

El accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez no solo conmocionó al gremio musical, sino que también encendió un debate nacional sobre la seguridad en vuelos privados y los riesgos que enfrentan los artistas y sus equipos cuando se desplazan para cumplir con su agenda. Los cuerpos de emergencia, incluidos bomberos y personal del Ejército Nacional, confirmaron que no hubo sobrevivientes en la aeronave y que las labores de atención se efectuaron en conjunto con las autoridades locales.

En medio del dolor, muchos colegas y amigos del cantante han compartido palabras de apoyo a la familia y llamados a mantener vivo su legado artístico, destacando la humildad, el carisma y la calidad musical que Yeison Jiménez dejó en la memoria colectiva del público.